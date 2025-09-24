Πάτρα: Διακοπή υδροδότησης σήμερα στα Τσουκαλέϊκά

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της ΕΟ Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ ΑΕ, από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι, σήμερα Τετάρτη 24/09/2025 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Τσουκαλεΐκων (από Πατρών – Πύργου προς παραλία).

Η διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

«Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών», αναφέρεται σε ανακοίνωση

