Πάτρα: Διαμαρτυρία για το κλείσιμο δύο καταστημάτων ΕΛΤΑ – Παρών ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ

Με σύνθημα την παραμονή των ταχυδρομείων στις γειτονιές και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδό Ανθείας, στο Νότιο Διαμέρισμα της Πάτρας. Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο δύο καταστημάτων των ΕΛΤΑ — του συγκεκριμένου στην Ανθείας και εκείνου στα Βραχνέικα, στο οποίο έχει δοθεί προσωρινή τρίμηνη παράταση λειτουργίας.

Οι συμμετέχοντες κάλεσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει στη στελέχωση των καταστημάτων με ευθύνη του κράτους και να μην προχωρήσει σε καμία απόλυση ή μετακίνηση εργαζομένων.

Στην κινητοποίηση έδωσε το «παρών» ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Οι κυβερνήσεις που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα δεν υπολογίζουν τη ζωή του λαού, υπολογίζουν την κερδοφορία και την τσέπη τους. Αν κάτι δεν είναι κερδοφόρο γι’ αυτούς, το σβήνουν. Η εξυπηρέτηση του λαού όμως, δεν γίνεται να έχει ως κριτήριο την κερδοφορία».

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων που εκφράζονται τις τελευταίες εβδομάδες σε όλη τη χώρα, μετά την ανακοίνωση για περικοπές και συγχωνεύσεις καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



