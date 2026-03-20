Πάτρα: Διέλευση ελικοπτέρων Apache πάνω από την πόλη – Κοίταζαν ψηλά οι πολίτες

Έντονη κινητικότητα στον ουρανό – Σύνδεση με το κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή

20 Μαρ. 2026 18:34
Pelop News

Διέλευση στρατιωτικών ελικοπτέρων τύπου AH-64 Apache καταγράφηκε πριν από λίγα λεπτά στον ουρανό της Πάτρας, προκαλώντας έντονη αίσθηση στους κατοίκους της πόλης.

Τα ελικόπτερα έγιναν άμεσα αντιληπτά από πολλούς συμπολίτες, κυρίως λόγω του χαρακτηριστικού και ιδιαίτερα έντονου ήχου που τα συνοδεύει. Πολίτες σε διάφορες περιοχές της Πάτρας σήκωσαν το βλέμμα στον ουρανό, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν ανησυχία.

Η διέλευση στρατιωτικών μέσων δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο, καθώς συχνά εντάσσεται σε πλαίσιο ασκήσεων ή μετακινήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία εντείνει την αίσθηση ανασφάλειας, καθώς συμπίπτει με την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον, οποιαδήποτε εικόνα ή ήχος που παραπέμπει σε πολεμικό εξοπλισμό είναι αναπόφευκτο να προκαλεί ανησυχητικούς συνειρμούς στους πολίτες, ακόμη κι αν πρόκειται για προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον λόγο της συγκεκριμένης διέλευσης, ωστόσο εκτιμάται ότι εντάσσεται σε επιχειρησιακές ή εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι αρχές, σε κάθε περίπτωση, καλούν τους πολίτες να διατηρούν την ψυχραιμία τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ