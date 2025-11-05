Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας πραγματοποίησε με επιτυχία διήμερη εθελοντική αιμοδοσία, εις μνήμην του Ηλία Αραβαντινού, γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού επιχειρηματία της Πάτρας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Στην αιμοδοσία υπήρξε αθρόα προσέλευση συμπολιτών, εκ των οποίων 45 πρόσφεραν αίμα.

Μετά από την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Θεόδωρος Λουλούδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η αιμοδοσία αποτελεί πραγματική προσφορά ζωής, ενώ η ανάγκη για αίμα είναι συνεχής. Ως Επιμελητήριο Αχαΐας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε δράσεις που προάγουν τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά».

Η αιμοδοσία συνδιοργανώθηκε με την Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, η πρόεδρος της οποίας, Σοφία Αρβανίτη δήλωσε: «Ο Νοέμβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην ιδιωτική ασφάλιση. Η δράση μας τονίζει τη δύναμη της συνεργασίας, της κοινωνικής ευαισθησίας και του εθελοντισμού που χαρακτηρίζει τους επαγγελματίες του κλάδου μας. Με συλλογική προσπάθεια και αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουμε».

Τέλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών και υπεύθυνος του Κοινωνικού Τομέα του Επιμελητηρίου, Γιώργος Κολλιόπουλλος, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Επιμελητηρίου προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών για την άψογη συνεργασία, καθώς και προς όλους όσοι προσήλθαν να δώσουν λίγο από το χρόνο και το αίμα τους, χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους μας.

