Πάτρα – Δικηγόροι νεαρών για τη φωτιά στο Γηροκομειό: «Η ΕΔΕ δεν μπορεί να καταλήξει σε συγκάλυψη»

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η ΕΔΕ, που αφορά την απόκρυψη κινητού τηλεφώνου και άλλες ελλείψεις στην προανάκριση, εξελίσσεται σε διαδικασία αποποίησης ευθυνών από πλευράς αστυνομικών.

26 Σεπ. 2025 11:51
Σαφές μήνυμα κατά ενδεχόμενης συγκάλυψης στην Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας στέλνουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 25χρονου και του 21χρονου που είχαν προφυλακιστεί για εμπρησμό στο Γηροκομειό, Παναγιώτης Κ. Κοραντζόπουλος, Παναγιώτης Σ. Καποτάς και Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος.

Καταγγελίες για τη διαδικασία

Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι η ΕΔΕ, που αφορά την απόκρυψη κινητού τηλεφώνου και άλλες ελλείψεις στην προανάκριση, εξελίσσεται σε διαδικασία αποποίησης ευθυνών από πλευράς αστυνομικών. Όπως αναφέρουν, η εξέταση του αδίκως κρατηθέντος εντολέα τους ανέδειξε ότι, αντί να διερευνηθούν οι πράξεις των αστυνομικών, ο ίδιος βρέθηκε να αντιμετωπίζεται ως κατηγορούμενος.

«Συστηματική προσπάθεια αποποίησης ευθύνης»

Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «παραδοχές των εξεταστών» περί ανυπαρξίας ευθυνών, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως απόδειξη μιας συστηματικής προσπάθειας απαλλαγής των υπαιτίων. Τονίζουν πως δεν θα επιτρέψουν η ΕΔΕ να μετατραπεί σε «εργαλείο νέων αυθαιρεσιών» με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.

Απαίτηση για πλήρη διαλεύκανση

«Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία», υπογραμμίζουν, προσθέτοντας ότι τα «γρανάζια ενός συστήματος-τέρατος που αντί να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη κατασκευάζει ενόχους, οφείλουν να περιοριστούν και να εξουδετερωθούν».

Η θέση των συνηγόρων

Όπως σημειώνουν οι δικηγόροι, η ευθύνη τους είναι να διασφαλίσουν ότι κανείς πολίτης δεν θα βρεθεί ξανά στη θέση να φυλακιστεί εξαιτίας μιας κατευθυνόμενης αστυνομικής προανάκρισης.

Αναλυτικά η δήλωσή τους αναφέρει:

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, για την απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου και τις υπόλοιπες ελλείψεις της προανάκρισης δεν μπορεί να καταλήξει σε διαδικασία συγκάλυψης.

Η εξέταση του αδίκως κρατηθέντα εντολέα μας, κατέδειξε ότι, αντί να διερευνηθούν οι ευθύνες των αστυνομικών, ο μάρτυρας βρέθηκε να εξετάζεται ως κατηγορούμενος. Οι ίδιες οι παραδοχές των εξεταστών, περί δήθεν ανυπαρξίας ευθυνών στην πλευρά της αστυνομίας, καταδεικνύουν μια συστηματική προσπάθεια αποποίησης της ευθύνης και απαλλαγής των υπαιτίων.

Εμείς, με σεβασμό στους θεσμούς αλλά και με αποφασιστικότητα, δηλώνουμε:

Δεν θα επιτρέψουμε η ΕΔΕ να γίνει εργαλείο νέων αυθαιρεσιών. Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.

Τα «γρανάζια – δόντια» ενός συστήματος-τέρατος που αντί να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη κατασκευάζει ενόχους, οφείλουν να περιοριστούν και να εξουδετερωθούν.

Αυτή είναι η ευθύνη μας ως δικηγόρων, ώστε να μην ξαναβρεθεί ποτέ κανείς σε θέση να φυλακιστεί από μια κατευθυνόμενη αστυνομική προανάκριση.

 

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Παναγιώτης Κ. Κοραντζόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

 
