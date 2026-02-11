Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Φέτος 1€ στα σπίτια, του χρόνου 10€ σε βιομηχανίες – Πλέσσας: «Τα χαμηλότερα στην Ελλάδα»

Η επιβεβαίωση του προχθεσινού ρεπορτάζ της «Π» πως έρχονται σημαντικές αυξήσεις στον οικιακό συντελεστή των δημοτικών τελών όλων των κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων, ώστε σε όλη την πόλη να υπάρχει ο ενιαίος συντελεστής του 1€ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Χθες το πρωί, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας παρουσίασε τις αλλαγές στη δημοτική επιτροπή, αλλά και ουσιαστικά προανήγγειλε για του χρόνου αύξηση στα τέλη σε βιομηχανίες, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις κλπ. Είπε ο κ. Πλέσσας: «Ο Δήμος Πατρέων έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όλη την Ελλάδα και διεκδικούμε την κατάργηση για τον πατραϊκό λαό με χρηματοδότηση».

Χωρίς αμφισβήτηση, θα υπάρχουν αυξήσεις στον οικιακό συντελεστή από 0.73€/τμ σε 1€/τμ στις κοινότητες: Ελεκίστρα, Μοίρα Σούλι, Βραχνέικα, Θεριανό, Καμίνια, Μονοδένδρι, Τσουκαλέικα, Οβρυά, Θέα, Καλλιθέα, Κρήνη, Κρυσταλόβρυση, Πετρωτό, Σαραβάλι, Παραλία, Μιντιλόγλι, Ροΐτικα, Ανω Καστρίτσι, Αργυρά, Δρέπανο, Πιτίτσα, Πλατάνι, Σελλά, Ψαθόπυργος.

Δεν αναμένονται αυξήσεις στους υπόλοιπους συντελεστές και περιοχές. Ενώ επίσης οι οικιακοί συντελεστές δημοτικών τελών της Πάτρας είναι οι χαμηλότεροι της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες μεγάλες και μικρότερες πόλεις.

Πλέσσας: Τα χαμηλότερα στην Ελλάδα

Ο κ. Πλέσσας στην τοποθέτησή του έθεσε το πολιτικό πλαίσιο της συζήτησης των τελών, λέγοντας έβαλε το πολιτικό πλαίσιο τονίζοντας:

«Η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός θα έπρεπε να καλύπτονται από το κρατικό προϋπολογισμό και να μην πληρώνονται ξανά από το λαό μέσω των δημοτικών τελών γιατί ήδη έχουν πληρωθεί μέσα από φόρους. Ακομα και με τον οικιακό συντελεστή στο 1€/τμ, η Πάτρα έχει τα πιο χαμηλά τέλη της Ελλάδας».

Μάλιστα, παρουσίασε συγκριτικά στοιχεία και ανέφερε ανέφερε ότι ο συντελεστής στη Θεσσαλονίκη ανέρχεται σε 1,31€/τ.μ., στην Αθήνα σε 1,40€/τ.μ., στο Ηράκλειο επίσης σε 1,40€/τ.μ., στον Πειραιά σε 1,6€/τ.μ., ενώ σε άλλους δήμους, όπως η Λάρισα, η Κόρινθος και η Λαμία, ξεπερνά τα 2€/τ.μ. «Όλοι έχουν πάνω από 1 ευρώ και φτάνουν έως και τα 2,95 ευρώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε δε, ότι το 2014 που ανέλαβε η δημοτική Αρχή Πελετίδη, ο οικιακός συντελεστής των τελών βρισκόταν στο 1.95€/τμ και τότε έγιναν σημαντικές μειώσεις, αλλά και τις 12 κατηγορίες που δικαιούνται απαλλαγή κατά 100% ή 50% από τα δημοτικά τέλη. Από φέτος, απαλλάσσονται από τα τέλη και οι πυρόπληκτοι της φωτιάς του περασμένου καλοκαιριού.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας δικαιολόγησε τις αυξήσεις στον οικιακό συντελεστή, επικαλούμενος το αυξημένο κόστος λειτουργίας του Δήμου. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται τεράστιες ανατιμήσεις στην ενέργεια για τον ηλεκτροφωτισμό και στα καύσιμα, σε σύγκριση με το 2014, ενώ έχουν αυξηθεί και οι μισθοί. Παράλληλα, έκανε λόγο για πρόσθετα οικονομικά βάρη που επιβάλλει το κράτος στους δήμους, σημειώνοντας ότι μόνο για το 2026 ο Δήμος Πατρέων καλείται να καταβάλει 613.000 ευρώ εισφορά στον ΣΥΔΙΣΑ, 1.310.000 ευρώ για τέλη ταφής απορριμμάτων και 1.940.000 ευρώ υπέρ του ΕΟΑΝ για την ανακύκλωση.

Θύμισε επίσης ότι έχουν εγκριθεί 62 προσλήψεις στην καθαριότητα και 12 στον ηλεκτροφωτισμό, με το κόστος μισθοδοσίας να καλύπτεται από ίδιους πόρους του δήμου και όχι από κρατική χρηματοδότηση.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό, σημείωσε ότι δεν θα είναι πλήρως ισοσκελισμένος, καθώς καταγράφεται διαφορά εσόδων-δαπανών ύψους 3.025.000 ευρώ. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Πατρέων αξιοποιεί τη δυνατότητα απόκλισης έως 10% προκειμένου να διατηρήσει τα δημοτικά τέλη σε χαμηλά επίπεδα, με την απόκλιση για φέτος να διαμορφώνεται στο 9,92%. «Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι’ αυτό διεκδικούμε την επιστροφή των παρακρατηθέντων από το κράτος», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Πλέσσας τόνισε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο δημοτικός φόρος θα ενοποιηθεί με τον ΤΑΠ σε ένα νέο ενιαίο τέλος, το «Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης», γεγονός που –όπως είπε– θα επιφέρει αυξήσεις, καθώς αυτό προβλέπει η νομοθεσία.

Τέλος, αναφέρθηκε σε σχέση με τον συντελεστή για τις τράπεζες, τα σούπερμάρκετ και μεγάλες επιχειρήσεις, τόνισε ότι μπορεί να είναι έως 10 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο συντελεστή. «Εμείς είχαμε χαμηλότερο συντελεστή 0.73€/τμ άρα δεν μπορούσαμε να τον αυξήσουμε. Του χρόνου, εδώ θα είμαστε!» είπε, ουσιαστικά προαναγγέλλοντας για του χρόνου σημαντικές αυξήσεις σε αυτή την κατηγορία τελών.

Οικιακός συντελεστής δημοτικών τελών

Πάτρα 1€/τμ Αθήνα 1.4€/τμ Θεσσαλονίκη 1.31€/τμ Λάρισα 2.47€/τμ Περιστέρι 2.01€/τμ Ηράκλειο 1.40€/τμ Χανιά 1.97€/τμ Βόλος 2.14€/τμ Παλαιό Φάληρο 1.54€/τμ Πειραιάς 1.6€/τμ Άλιμος 1.83€/τμ Λαμία 2.2€/τμ Κόρινθος 2.3€/τμ

Παράταξη Σβόλη: Διατηρήστε στα ίδια επίπεδα

Την έντονη αντίθεσή της στις αυξήσεις των δημοτικών τελών στις κοινότητες του Δήμου Πατρέων εξέφρασε η δημοτική παράταξη του Κώστα Σβόλη, κάνοντας λόγο για δυσανάλογη επιβάρυνση που φτάνει έως και το 37%. Οπως επισημαίνεται, η αύξηση πλήττει κυρίως τις τοπικές κοινότητες και τους μικρούς επαγγελματίες, επιβεβαιώνοντας –κατά την παράταξη– μια φοροεισπρακτική πολιτική εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Παράλληλα, ασκήθηκε κριτική για την ευνοϊκή μεταχείριση ισχυρών οικονομικών παραγόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε άλλους δήμους, όπως στο Αίγιο, ο συντελεστής για τράπεζες και εταιρείες ενέργειας φτάνει τα 22 ευρώ, ενώ στην Πάτρα περιορίζεται στα 7 ευρώ. Η παράταξη εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι συστημικές τράπεζες και πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνονται με τόσο χαμηλό τέλος, δυσανάλογο της οικονομικής τους ισχύος. Η παράταξη Σβόλη προτείνει τη διατήρηση των δημοτικών τελών στα περυσινά επίπεδα, την αύξηση του τέλους για τράπεζες και παρόχους ενέργειας στα 22 ευρώ, καθώς και απαλλαγές για πυρόπληκτους, αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους.

Τέθηκαν κρίσιμα ερωτήματα από τον Β. Αϊβαλή

Ερωτήματα για τη μεθοδολογία και τα πραγματικά δεδομένα πίσω από την αύξηση των δημοτικών τελών έθεσε ο Βασίλης Αϊβαλής κατά τη συζήτηση στη δημοτική επιτροπή. Οπως ανέφερε, ζήτησε να διευκρινιστεί αν η επιλογή ισοσκέλισης του προϋπολογισμού μέσω αυξήσεων στα τέλη βασίζεται σε συγκεκριμένη μελέτη, ενώ έθεσε και το ζήτημα των εμφανώς άνισων μεταχειρίσεων των πολιτών ανά περιοχή στον δημοτικό φόρο.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλη απόκλιση στα δηλωμένα εμβαδά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, επισημαίνοντας ότι φέτος εμφανίζονται περίπου 600.000 τετραγωνικά μέτρα λιγότερα και ζήτησε εξηγήσεις για τη μεταβολή αυτή. Οπως τόνισε, η αύξηση των τελών είναι υπαρκτή και εμφανής, ωστόσο -όπως είπε– δεν προκύπτει από την εισήγηση πόσα τετραγωνικά μέτρα χρεώνονται με συντελεστή 7 ευρώ ανά τετραγωνικό.

Υπενθύμισε ότι πέρυσι τα συνολικά έσοδα ανέρχονταν σε 13,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 εκατ. προέρχονταν από επαγγελματικά ακίνητα και 11,2 εκατ. από βιομηχανικά, ενώ φέτος προβλέπονται περίπου 10 εκατ. ευρώ. Καταλήγοντας, πρότεινε μειώσεις στα τέλη των περιφερειακών κοινοτήτων.

Ψωμάς: «Θα έχουμε καθαριότητα με τις αυξήσεις;»

Σειρά ερωτημάτων για την ουσία και το αποτέλεσμα της πολιτικής στα δημοτικά τέλη έθεσε ο Πέτρος Ψωμάς. Ζήτησε σαφή απάντηση για το αν θα εισπράττονται κανονικά τα τέλη κοινοχρήστων. Παράλληλα, έθεσε το βασικό ερώτημα αν, με τα αυξημένα τέλη, η Πάτρα θα είναι το 2026 μια πόλη καθαρή και επαρκώς φωτισμένη.

Ο κ. Ψωμάς άσκησε σκληρή κριτική στη «Λαϊκή Συσπείρωση», κάνοντας λόγο για «νέα ήθη», σημειώνοντας ότι σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν φαινόμενα ανασφάλιστης εργασίας και σε αυξήσεις δημοτικών τελών. Υπενθύμισε ότι η δημοτική αρχή είχε δεσμευτεί πως δεν θα αυξήσει ποτέ τα τέλη, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, αναιρείται στην πράξη.

Την ίδια στιγμή, ανέφερε, τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν στον συντελεστή των 7 ευρώ/τ.μ., ενώ αν εφαρμοζόταν το μοντέλο του Αιγίου, τα έσοδα θα ήταν μεγαλύτερα. Κατέληξε με ερώτημα: «Χαράτσι στους δημότες και χάδι σε αυτούς που υποτίθεται πως μάχεστε. Το κράτος βάζει χαράτσι στους δήμους, αλλά εσείς δεν βάζετε στους δημότες;».

