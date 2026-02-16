Πάτρα – Δημοτικά τέλη: Τα υψηλότερα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην παραλιακή!

Την Πέμπτη αναμένεται και η έγκριση των Τελών Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων για το 2026. Οι νέες ρυθμίσεις καθορίζουν αναλυτικά τα ποσά για τραπεζοκαθίσματα, διαφημίσεις, περίπτερα, οικοδομικές εργασίες και λοιπές επαγγελματικές χρήσεις κοινόχρηστων χώρων.

Το ετήσιο τέλος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθορίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο και διαφοροποιείται ανάλογα με τη ζώνη. Στην Α’ Ζώνη το τέλος ορίζεται στα 35,00 ευρώ ανά τ.μ., στη Β’ Ζώνη στα 25,00 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στις Δημοτικές Ενότητες Βραχναιίκων, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Ρίου στα 20,00 ευρώ ανά τ.μ.

Σε συγκεκριμένες πλατείες προβλέπονται ειδικές τιμές: Πλατεία Νόρμαν 10,00 €/τ.μ., Πλατεία Νίκης (Αγ. Σοφίας) 16,00 €/τ.μ., Πλατεία Αγ. Λαύρας 10,00 €/τ.μ., Πλατεία Ελευθερίας 10,00 €/τ.μ., Πλατεία Πίνδου 10,00 €/τ.μ., Πλατεία Μαρούδα 10,00 €/τ.μ., Πλατεία Δροσοπούλου 16,00 €/τ.μ..

Για τις υπόλοιπες πλατείες εφαρμόζεται η τιμή της ζώνης στην οποία υπάγονται. Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι παραμένουν τα τέλη παραχώρησης στους πεζοδρόμους της Πάτρας, ενώ ως νέα ζώνη τιμολόγησης θεωρείται πλέον το θαλάσσιο αστικό μέτωπο με 80/τ.μ. για τα καταστήματα κάτω της Ηρώων Πολυτεχνείου και 32€/τ.μ. για τα υπόλοιπα σημεία.

Για κατάληψη χώρων σε πλατείες και πεζοδρόμους για εκδηλώσεις και προωθήσεις προϊόντων, οι τιμές κυμαίνονται από 30 έως 60€/τ.μ.

Επιπλέον, καθορίζεται νέο ετήσιο τέλος για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης 3.000 ευρώ τα 8 μέτρα για τράπεζες και διαγνωστικά κέντρα και 1.000 ευρώ τα πέντε μέτρα.

Στα τέλη διαφημίσεων καθορίζεται εβδομαδιαίο τέλος για διαφημίσεις σε περιφράξεις οικοπέδων, σε σιδηροδρομικούς, λιμενικούς και αεροπορικούς σταθμούς, σε στάδια, σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα, περίπτερα και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους, το τέλος ορίζεται σε 0,44 ευρώ ανά τ.μ.. Ενώ για διαφημίσεις εντός ή εκτός οχημάτων δημόσιας χρήσης το τέλος καθορίζεται στα 2,46€ τον μήνα.

Για πινακίδες πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους, το τέλος ανέρχεται σε 1.500,00 ευρώ ανά τ.μ. κατάληψης.

Για τα περίπτερα ισχύουν οι ίδιες τιμές ζώνης (35€, 25€ και 20€ ανά τ.μ.), ενώ εξετάζεται και ζήτημα μείωσης τελών, σύμφωνα με παρατηρήσεις της υπηρεσίας.

Για την τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων ΚΤΕΛ σε κοινόχρηστο χώρο προβλέπεται ετήσιο τέλος 500 ευρώ. Για ζωήλατα οχήματα το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 150 ευρώ, με ισόποση χρέωση για την ανανέωση της άδειας.

Τα ηλεκτροκίνητα παιδικά παιχνίδια τιμολογούνται με 120 ευρώ ετησίως για το πρώτο και 150 ευρώ για το δεύτερο, τόσο στην Α’ όσο και στη Β’ Ζώνη.

Για οικοδομικά υλικά, σκαλωσιές και ικριώματα το μηνιαίο τέλος διαμορφώνεται σε 16,50 ευρώ στην Α’ Ζώνη, 12 ευρώ στη Β’ Ζώνη, 16,50 ευρώ στο θαλάσσιο αστικό μέτωπο και 15 ευρώ στις Δημοτικές Ενότητες Βραχνιίκων, Μεσσάτιδος, Παραλίας και Ρίου. Για τοποθέτηση σκαφών οικοδομικών υλικών το τέλος ανέρχεται στα 129 ευρώ τον μήνα, εκτός των δημοτικών ενοτήτων Ρίου, Μεσσάτιδας και Παραλίας που ανέρχεται στα 90€.

Σε περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά τεμάχιο ή ανά τρέχον μέτρο για ενιαία κατασκευή.

Το νέο πλαίσιο για το 2026 επιχειρεί να διατηρήσει σαφή τιμολογιακή πολιτική ανά ζώνη, ενισχύοντας παράλληλα τον έλεγχο και τη συμμόρφωση, με στόχο την ορθολογική χρήση των κοινόχρηστων χώρων και την ενίσχυση των δημοτικών εσόδων.

