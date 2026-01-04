Πάτρα – Δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων: Στα σκαριά επέκταση του χώρου

Σταθερά στην ατζέντα του Δήμου Πατρέων παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, ένα πρόβλημα σύνθετο, με κοινωνικές, υγειονομικές και ηθικές προεκτάσεις. Παρά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα δείχνει πως απαιτούνται επιπλέον παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση στην πόλη.

Κατά καιρούς, περιστατικά επιθέσεων σκύλων σε πολίτες έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, αν και το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αισθητή μείωση. Ωστόσο, ο αριθμός των αδέσποτων εξακολουθεί να ασκεί πίεση στις υποδομές και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Στο επίκεντρο της διαχείρισης βρίσκεται το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στο Δρέπανο, το οποίο φιλοξενεί κατά μέσο όρο περίπου 100 ζώα. Πρόκειται για εγκαταστάσεις πρώην ξενοδοχείου ζώων συντροφιάς, κατασκευασμένες με αυστηρές προδιαγραφές, που επιτρέπουν τη φιλοξενία ζώων κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης και της αποθεραπείας τους, μέχρι την υιοθεσία ή την επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Παρά τις προσπάθειες, το καταφύγιο δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Ο περιορισμένος χώρος, η υποστελέχωση –ελάχιστα μόνιμα άτομα προσωπικό– και οι λιγοστές χρηματοδοτήσεις αποτελούν βασικά εμπόδια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε σε απευθείας ανάθεση επιστημονικής υπηρεσίας για τη μελέτη επέκτασης του καταφυγίου, σε διπλωματούχο αρχιτέκτονα μηχανικό, με αμοιβή 6.200 ευρώ (με ΦΠΑ). Στόχος είναι να αυξηθεί η δυνατότητα φιλοξενίας στο καταφύγιο κατά 50 θέσεις.

Οι υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει της νομοθεσίας, είναι σαφείς: περισυλλογή αδέσποτων, κτηνιατρικός έλεγχος, περίθαλψη, καταγραφή, στείρωση και προσπάθεια εύρεσης αναδόχου. Οταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και δεν καταστεί δυνατή η υιοθεσία, το ζώο επανεντάσσεται στο σημείο από το οποίο περισυνελέγη.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Καταφυγίου, στις ώρες επισκέψεων με ραντεβού, στο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών καθώς και στη σύμβαση αποτέφρωσης νεκρών ζώων, ώστε να τηρούνται πλήρως οι υγειονομικοί και διοικητικοί κανόνες.

Οι δύο βασικοί άξονες για τη μείωση των αδέσποτων είναι η στείρωση και η ενημέρωση. Η στείρωση, όπως τονίζει, πρέπει να αφορά όχι μόνο τα αδέσποτα αλλά και τα δεσποζόμενα ζώα, καθώς πολλά ανεπιθύμητα κουτάβια καταλήγουν εγκαταλελειμμένα. Παράλληλα, ο Δήμος υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε σχολεία και αγροτικές περιοχές, με θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στους μαθητές.

Παρόλα αυτά, οι εγκαταλείψεις συνεχίζονται, με ιδιαίτερη ένταση στα νεογέννητα κουτάβια, που συχνά εντοπίζονται σε κάδους, σακούλες ή οικοδομές. Πολλά από αυτά δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στο καταφύγιο λόγω υγειονομικών κινδύνων, με αποτέλεσμα μεγάλο βάρος να σηκώνουν οι εθελοντές.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο αριθμός των ζώων που φιλοξενούνται στα σπίτια εθελοντών είναι τριπλάσιος από εκείνον του καταφυγίου. Γεγονός που αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, πως όσα κλουβιά κι αν δημιουργηθούν, δεν θα είναι ποτέ αρκετά αν δεν αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας και αν δεν επικρατήσει το «υιοθετούμε» αντί του «αγοράζουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



