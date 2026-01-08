Πάτρα: Δημοτικό συμβούλιο σε ρόλο... ΥπΕξ - Αντιπαράθεση για Μαδούρο και ΗΠΑ

Τι σχέση μπορεί να έχει η αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού με μια στρατιωτική επιχείρηση όπως αυτή που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ;

Στον Δήμο Πατρέων όλα όσα συνέβησαν με τη «σύλληψη» ή «απαγωγή» (ανάλογα με την οπτική του καθενός) του Νικολάς Μαδούρο, απασχόλησαν το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο και δεν έλειψαν, μάλιστα, και αντιπαραθέσεις.

Οι φλόγες φούντωσαν προς το τέλος της συνεδρίασης (τότε που κατά τη συνήθη διαδικασία συζητιούνται τα ψηφίσματα της δημοτικής αρχής και των παρατάξεων), με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», την «Πάτρα Ενωμένη» και την «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» να καταθέτουν η κάθε μια το δικό τους ψήφισμα και να μην υπάρχει… ομοφωνία. Από τη διαδικασία απείχε, μάλιστα, το σπιράλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί δεν συζητήθηκε πρώτα το ψήφισμα για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών.

Το ψήφισμα της παράταξης Σβόλη ανέφερε ότι «τα όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα δεν αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση της Πάτρας, αλλά τον κάθε πολιτικά σκεπτόμενο πολίτη. Καταρχάς καθεστώτα αυταρχικά και ολοκληρωτικά δεν είναι αποδεκτά και η πρόσφατη ιστορία (εποχές ναζισμού και σταλινισμού) έχει αποδείξει ότι η Δημοκρατία τελικά κατισχύει έναντι αυτών. Σε κάθε ευνομούμενο κυρίαρχο κράτος δικαίωμα παρέμβασης έχει μόνο ο λαός με δημοκρατικές διαδικασίες. Το Διεθνές Δίκαιο οφείλουμε να το προστατεύουμε».

Το ψήφισμα της παράταξης Αϊβαλή τόνιζε, μεταξύ άλλων, ότι «η επιβολή πολιτικών και στρατιωτικών μέτρων από ισχυρά κράτη, στο όνομα της λεγόμενης ”διπλωματικής πίεσης”, υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου». Και προσέθετε ότι «το σώμα να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο και να εκφράσει τη θέση του υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας των λαών», υπογραμμίζοντας ότι «οι πρακτικές επιβολής από ισχυρές δυνάμεις δεν αφορούν μόνο τη Βενεζουέλα, αλλά εγκυμονούν κινδύνους για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και, έμμεσα, για τις ίδιες τις κοινωνίες μας».

Τελικά, όπως αναμενόταν, «πέρασε» το ψήφισμα της δημοτικής αρχής, το οποίο, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «το πραγματικό υπόβαθρο της επίθεσης είναι η εφαρμογή του αναθεωρημένου δόγματος Μονρόε, με το οποίο οι ΗΠΑ επιχειρούν να επιβάλουν την κυριαρχία τους στη Λατινική Αμερική, αντιμετωπίζοντας ολόκληρη την περιοχή ως ζώνη αποκλειστικής επιρροής και «πίσω αυλή» των συμφερόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, η όξυνση των ανταγωνισμών με άλλα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως η Κίνα και η Ρωσία, πληρώνεται για ακόμη μία φορά από τους λαούς». Και προσέθετε ότι: «Καταδικάζουμε και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που στην ουσία νομιμοποιεί τις στρατιωτικές επιθέσεις και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως αυτή που βιώνει εδώ και χρόνια ο κυπριακός λαός με την τουρκική εισβολή και κατοχή».

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ενάντια στην κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, ενώ έγιναν ψηφοφορίες για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Πατρινού Καρναβαλιού («λευκό» το σπιράλ, «υπέρ» οι άλλες τρεις παρατάξεις) και για το ετήσιο πρόγραμμα του θεσμού («υπέρ» η «Λαϊκή Συσπείρωση» και η παράταξη Σβόλη, «λευκό» η παράταξη Αϊβαλή και το σπιράλ).

