Πάτρα: Δίπλα σε εργαζόμενους και ωφελούμενους ιδρυμάτων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ενόψει Πάσχα

Επισκέψεις σε νοσοκομεία, ιδρύματα και φυλακές με μήνυμα αγάπης, στήριξης και ελπίδας

07 Απρ. 2026 14:52
Σειρά επισκέψεων σε νοσηλευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα της Πάτρα πραγματοποίησε, ενόψει του Αγίου Πάσχα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος Σκλήφας, μεταφέροντας μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.

Ο Μητροπολίτης βρέθηκε κοντά σε εργαζόμενους και ωφελούμενους δομών, προσφέροντας την ευχή του, αλλά και ηθική και υλική στήριξη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές.

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε:

  • τις Φυλακές Πατρών
  • το Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών
  • το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών
  • το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο
  • την «Κιβωτό της Αγάπης»
  • το Άσυλο Ανιάτων
  • το Ίδρυμα «Μέριμνα»

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με διοικήσεις, εργαζόμενους και φιλοξενούμενους, εκφράζοντας τη στήριξη της Εκκλησίας και ευχόμενος για υγεία, δύναμη και ελπίδα.

Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους καλό Πάσχα, με υγεία, χαρά και κάθε ευλογία, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μητροπολίτης Πατρών θα συνεχίσει τις επισκέψεις του και ανήμερα του Πάσχα, καθώς και κατά τη διάρκεια της Διακαινησίμου Εβδομάδας, σε επιπλέον δομές και χώρους προσφοράς της πόλης.

