Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»

Με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας, οργανώνεται δράση στήριξης για την «Κιβωτό της Αγάπης», το ίδρυμα που εδώ και δεκαετίες φροντίζει παιδιά με βαριές αναπηρίες στην Πάτρα.

Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»
27 Δεκ. 2025 13:12
Pelop News

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας οργανώνει δράση αλληλεγγύης για τη στήριξη της «Κιβωτού της Αγάπης», του φιλανθρωπικού σωματείου που συστήθηκε το 1971 και λειτουργεί στην Πάτρα το Άσυλο Χρονίων Παθήσεων Παίδων. Το ίδρυμα φιλοξενεί παιδιά με βαριές νοητικές και σωματικές αναπηρίες, παρέχοντας κλειστή περίθαλψη, φροντίδα και υποστήριξη, ανακουφίζοντας τις οικογένειές τους.

Στις ημέρες των Χριστουγέννων, που το μήνυμα της αγάπης και της προσφοράς είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, η ανάγκη στήριξης αυτών των παιδιών γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Η «Κιβωτός της Αγάπης» βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της.

Καλούμε τους πολίτες της Πάτρας να συμμετάσχουν στη δράση συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη υγιεινής, καθαριστικά κ.ά.), την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ., στην πλατεία Γεωργίου, στο τραπέζι που θα έχει στηθεί δίπλα στο πάνω σιντριβάνι.

Η λίστα με τα είδη πρώτης ανάγκης είναι : ΤΡΟΦΙΜΑ: Γάλα εβαπορέ, Ελαιόλαδο, άνθος αραβοσίτου, κρέατα (κιμάς, κοτόπουλο, μοσχάρι), τυρί (φέτα, τριμμένο), κριθαράκι, ρύζι, ζάχαρη, ντοματοπολτός. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: Σαμπουάν, χλωρίνες, σκόνη πλυντηρίου, πάνες ακράτειας large & x-large. Κάθε προσφορά μικρή ή μεγάλη είναι σημαντική

Με αυτή την πράξη αλληλεγγύης, ας κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο φωτεινά για τα παιδιά της «Κιβωτού»!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:12 Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας για την «Κιβωτό της Αγάπης»
13:00 Τσουβέλας για τον «influencer Χριστό»: «Αντί για Cayenne είχε ένα γαϊδουράκι – δίδαξε μόνο αγάπη»
12:48 Πήγε να τραβήξει όπλο στον έλεγχο: Σύλληψη 36χρονου με πιστόλι «γεμάτο» στο κέντρο της Αθήνας
12:36 Επιστροφή στα μπλόκα: Αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Κλιμάκωση κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά
12:24 Ροδόπη: Το 7χρονο παιδί είχε κινητικά προβλήματα – Από εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα ο θάνατός του
12:20 H Παναχαϊκή πρώτα θέλει έμπειρους και μετά ταλέντα
12:12 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει» – Το μήνυμα για όσους νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Ένταση στον αέρα του Action 24: Αποχώρησε ο Χρήστος Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Σοφία Βούλτεψη ΒΙΝΤΕΟ
11:51 Αγρίνιο: Πήγαν με ταξί, τον έβγαλαν έξω και τον ξυλοκόπησαν – 17χρονος στο νοσοκομείο
11:49 Eυρωλίγκα: Η πράσινη απάντηση και η ερυθρόλευκη αναζήτηση!
11:48 Ελεγχόμενη φωτιά για την πρόληψη πυρκαγιών: Πώς η Ελλάδα θεσμοθετεί για πρώτη φορά την προδιαγεγραμμένη καύση
11:36 «Ξύπνησα μέσα στους πόνους»: Ο 22χρονος Άγγελος ζητά να βρεθεί ο οδηγός που τον εγκατέλειψε στο Πικέρμι ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Βαρδούσια: Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από το χιόνι – Και δεύτερος “δεσμός” με την Πάτρα
11:24 Λάρισα: Νεκρός 53χρονος στην πυλωτή πολυκατοικίας, τι δείχνουν τα στοιχεία
11:12 Ρωσικοί πύραυλοι στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Ντόναλντ Τραμπ: Κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο
11:00 Άγιος Δημήτριος: Σκύλος γλιτώνει στο παρά πέντε όταν καταρρέει αυλή από τη νεροποντή ΒΙΝΤΕΟ
10:55 Ετοιμες για πρόκριση οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
10:48 Λένα Δροσάκη για τον γιο της: «Η σχέση μας χτίζεται μέρα με τη μέρα» – Τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τη ζωή της
10:36 Οι αεροπορικές βάσεις Αράξου και Ανδραβίδας θωρακίζουν την εθνική ασφαλεια: Ανατολική Μεσόγειος μέσω… Δυτικής Ελλάδας
10:29 Καταδίωξη στην Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, έτρεχε με επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ