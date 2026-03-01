Πάτρα: Drone του pelop.gr κατέγραψε τη μεγάλη διαδήλωση για τα Τέμπη ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά κατέγραψε το drone του pelop.gr, με τον χειριστή Κώστα Βικάτο να πετά πάνω από την Πάτρα και να αποτυπώνει τη μαζική συμμετοχή πολιτών στη χθεσινή διαδήλωση για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων μνήμης και διαμαρτυρίας για την τραγωδία. Οι εικόνες από αέρος αποτυπώνουν ένα πυκνό ανθρώπινο ποτάμι να κατακλύζει το κέντρο της πόλης, με πανό, σημαίες και συνθήματα.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας είχε απευθύνει κάλεσμα σε απεργιακή συγκέντρωση, με τη συμμετοχή εργαζομένων, σωματείων, μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και συνταξιούχων. Από νωρίς το πρωί, πολίτες άρχισαν να συρρέουν στην πλατεία, δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών στην πόλη.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν: «Δεν ξεχνάμε – Δεν συγχωρούμε – Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», με τους διαδηλωτές να ζητούν πλήρη απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα, ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές και δημόσιες, ασφαλείς συγκοινωνίες.

Οι εικόνες από το drone αναδεικνύουν το μέγεθος της συμμετοχής, με την Πλατεία Γεωργίου και τους γύρω δρόμους να έχουν γεμίσει από κόσμο. Το βίντεο αποτυπώνει το κλίμα συγκίνησης αλλά και αποφασιστικότητας, τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Δείτε το βίντεο του pelop.gr με τα πλάνα από ψηλά και τη μαζική παρουσία των πολιτών στην καρδιά της Πάτρας.

