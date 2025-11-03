Πάτρα: Δύο ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 15 ατόμων με κλειδιά στο πρόσωπο!

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα, με θύματα δύο 16χρονους, που φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 15 ατόμων!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Τότε οι συγκεκριμένοι δύο ανήλικοι δέχτηκαν φραστική επίθεση από δύο άγνωστους, οι οποίοι μάλιστα φέρονται να τους απείλησαν και να τους εξύβρισαν χωρίς κανέναν λόγο και αφορμή.

Λίγη ώρα αργότερα και ενώ 16χρονοι κατευθύνονταν προς την πλατεία Γεωργίου, δέχτηκαν επίθεση από 15 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν οι δύο δράστες. Συγκεκριμένα δέχθηκαν χτυπήματα, γροθιές και κλωτσιές. Μάλιστα όπως καταγγέλθηκε οι δράστες τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο χρησιμοποιώντας κλειδιά!

Από την πλευρά τους οι γονείς των δύο θυμάτων προχώρησαν σε καταγγελία στην Ασφάλεια Πατρών, που πλέον διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τους 16χρονους, που δέχτηκαν την επίθεση.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς προστέθηκε σε μία σειρά κρουσμάτων νεανικής βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα με την ανησυχία να είναι μεγάλη.

