Πάτρα: Δύο μεγάλες χριστουγεννιάτικες συναυλίες από το Δημοτικό Ωδείο και την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων

Δύο μεγάλες συναυλίες εντάσσει ο Δήμος Πατρέων στο εορταστικό πρόγραμμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με το Δημοτικό Ωδείο Πατρών και την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων “Θανάσης Τσιπινάκης” να υπογράφουν δύο βραδιές υψηλής μουσικής ποιότητας. Η συμμετοχή του κοινού θα είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται η προμήθεια προσκλήσεων μέσω της πλατφόρμας ticketservices.gr, με τη διαδικασία κράτησης να έχει ήδη ανοίξει.

Η πρώτη συναυλία, το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στο Royal Theatre. Το πρόγραμμα τιμά την εορταστική περίοδο με έργα που αναδεικνύουν το δυναμικό των σπουδαστών και της διδακτικής ομάδας του Ωδείου.

Η δεύτερη συναυλία, από την Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων “Θανάσης Τσιπινάκης”, θα δοθεί τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο Κινηματοθέατρο “Πάνθεον”. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα του Κυριάκου Σφέτσα, γραμμένα ειδικά για την Ορχήστρα, καθώς και αργεντίνικα τανγκό, προσφέροντας μια ατμοσφαιρική και ρυθμική μουσική βραδιά.

Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι δωρεάν, αποκλειστικά με προμήθεια προσκλήσεων μέσω ticketservices.gr λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης.

