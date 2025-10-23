Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
Δύο ανήλικοι, μόλις 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν στην Πάτρα για κλοπή κινητού τηλεφώνου μέσα σε τρένο του ΟΣΕ. Σε βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η περιπέτεια ενός επιβάτη του ΟΣΕ στην Πάτρα κατέληξε με… δύο ανήλικους δράστες στα χέρια της Αστυνομίας. Οι μικροί, ηλικίας μόλις 12 και 13 ετών, εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή και άρπαξαν το κινητό του μέσα στο βαγόνι, όμως δεν πρόλαβαν να πάνε μακριά.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν τους δύο ανήλικους λίγο μετά το περιστατικό και τους συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι δράστες δεν είχαν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ενώ οι γονείς τους κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.
