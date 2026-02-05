Πάτρα: Σπίτια-καβάτζες για ναρκωτικά εντόπισε η Αστυνομία – Είχαν από κοκαΐνη έως χάπια

Σε συλλήψεις δύο αλλοδαπών -ενός άνδρα και μιας γυναίκας- προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην πόλη. Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να συμμετέχει στην ίδια υπόθεση.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε δύο κατοικίες, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 285,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 910 γραμμάρια κάνναβης, 130 ναρκωτικά δισκία, το χρηματικό ποσό των 560 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

