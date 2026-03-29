Πάτρα: Δύο συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε 15χρονη – Στο νοσοκομείο η ανήλικη

Στην Πάτρα, τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνέλαβαν δύο ημεδαπούς άνδρες, ιδιοκτήτη και προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παραβίαση μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες επέτρεψαν την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε 15χρονη, η οποία εντοπίστηκε υπό την επήρεια μέθης σε πεζόδρομο στην Πάτρα. Η ανήλικη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλεία.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας της ανήλικης για έκθεση σε κίνδυνο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση των ποινικών ευθυνών τους.

