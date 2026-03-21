Πάτρα: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε σπίτια – Ζημιά άνω των 2.400 ευρώ

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα για υποθέσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχαν προχωρήσει σε παράνομη ηλεκτροδότηση των κατοικιών τους, προκαλώντας οικονομική ζημία χιλιάδων ευρώ.

21 Μαρ. 2026 14:48
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν στις 20 Μαρτίου στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο υποθέσεων ρευματοκλοπής.

Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν ύστερα από έλεγχο που έγινε με τη συνδρομή συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο ασχολείται με την ανίχνευση παράνομων παρεμβάσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχαν εξασφαλίσει παράνομη ηλεκτροδότηση στις οικίες τους από το δίκτυο χαμηλής τάσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η παράνομη σύνδεση δεν ήταν πρόσφατη, αλλά φαίνεται πως λειτουργούσε το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας συνολική οικονομική ζημία που υπολογίζεται στα 2.420 ευρώ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Viber: +306909196125

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
