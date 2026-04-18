Πάτρα: Δύο συλλήψεις οδηγών που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα παρά την αφαίρεσή του

Δύο συλλήψεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα μέσα σε ένα 24ωρο, με κοινό στοιχείο ότι και στις δύο περιπτώσεις οι οδηγοί είχαν ήδη χάσει την άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω παλαιότερων τροχονομικών παραβάσεων, αλλά παρ’ όλα αυτά συνέχισαν να οδηγούν.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε στις 17 Απριλίου 2026, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών σταμάτησαν για έλεγχο έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα. Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησής του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, εξαιτίας τροχονομικών παραβάσεων.

Μία ημέρα νωρίτερα, το πρωί της 16ης Απριλίου, είχε προηγηθεί ακόμη μία σύλληψη στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας. Στην περίπτωση αυτή, ημεδαπός άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι και σε εκείνον είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν η άδεια ικανότητας οδήγησης για τροχονομικές παραβάσεις.

Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της παραβίασης περιορισμών που έχουν ήδη επιβληθεί από τις αρμόδιες Αρχές σε οδηγούς με παραβατική συμπεριφορά. Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



