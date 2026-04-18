Πάτρα: Δύο συλλήψεις οδηγών που κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα παρά την αφαίρεσή του

Δύο ακόμη περιπτώσεις οδηγών που βρέθηκαν πίσω από το τιμόνι, παρότι τους είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για προηγούμενες τροχονομικές παραβάσεις, κατέγραψαν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα. Οι συλλήψεις έγιναν σε διαφορετικούς ελέγχους από τη ΔΙΑΣ και την Τροχαία.

18 Απρ. 2026 13:12
Pelop News

Δύο συλλήψεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα μέσα σε ένα 24ωρο, με κοινό στοιχείο ότι και στις δύο περιπτώσεις οι οδηγοί είχαν ήδη χάσει την άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω παλαιότερων τροχονομικών παραβάσεων, αλλά παρ’ όλα αυτά συνέχισαν να οδηγούν.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε στις 17 Απριλίου 2026, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών σταμάτησαν για έλεγχο έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα. Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης των στοιχείων του διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησής του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, εξαιτίας τροχονομικών παραβάσεων.

Μία ημέρα νωρίτερα, το πρωί της 16ης Απριλίου, είχε προηγηθεί ακόμη μία σύλληψη στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας. Στην περίπτωση αυτή, ημεδαπός άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι και σε εκείνον είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν η άδεια ικανότητας οδήγησης για τροχονομικές παραβάσεις.

Οι δύο υποθέσεις αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το πρόβλημα της παραβίασης περιορισμών που έχουν ήδη επιβληθεί από τις αρμόδιες Αρχές σε οδηγούς με παραβατική συμπεριφορά. Οι σχετικές δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

