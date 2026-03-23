Πάτρα-Δυτική Αχαΐα: Τι άφησαν πίσω οι πυρκαγιές του καλοκαιριού; Πανεπιστήμιο Πατρών και Δημόκριτος βάζουν στο μικροσκόπιο τις επιπτώσεις

Στο επίκεντρο της προσοχής της επιστημονικής κοινότητας τίθενται οι περιβαλλοντικές και υγειονομικές συνέπειες από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν τον Αύγουστο του 2025 περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας. Το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αναλαμβάνουν την άμεση διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών, μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο στόχος του έργου είναι η επιστημονική αποτίμηση πιθανής ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και η εκτίμηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη, τονίζεται ότι η συνεργασία με εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο ενός ολιστικού προγράμματος αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν, αλλά και της ανάπτυξης στρατηγικού σχεδίου ανθεκτικότητας και προσαρμογής στις κλιματικές προκλήσεις.

Οι δασικές πυρκαγιές, όπως σημειώνεται, προκαλούν σημαντικές μεταβολές στο έδαφος και στο νερό, με πιθανές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον αλλά και για την υγεία των κατοίκων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην επιβάρυνση από διοξίνες και άλλους τοξικούς ρύπους στην ατμόσφαιρα, τα υπόγεια ύδατα, αλλά και τα φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής. Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν με διαπιστευμένες μεθόδους, σύμφωνα με ευρωπαϊκές οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, η εργαστηριακή διερεύνηση αποσκοπεί στα εξής:

– Στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων και του εδάφους, μέσω της ανάλυσης γενικών και ειδικών παραμέτρων.

– Στον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση τυχόν ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος από προϊόντα καύσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις διοξίνες και φουράνια.

– Στην εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με την έκταση και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη άμεσων ή μελλοντικών μέτρων αποκατάστασης.

Οπως προβλέπεται από την προγραμματική σύμβαση, το Πανεπιστήμιο Πατρών αναλαμβάνει την εργαστηριακή διερεύνηση των γενικών φυσικοχημικών παραμέτρων και ιχνοστοιχείων σε νερό και έδαφος με δειγματοληψίες και αναλύσεις επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και εδάφους σε επιλεγμένες περιοχές. Κατόπιν, θα ακολουθήσει σύνταξη έκθεσης με την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και του εδάφους, βάσει των αναλύσεων. Από την πλευρά του, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα αναλάβει «την ειδική και εξειδικευμένη διερεύνηση διοξινών και φουρανίων σε πολλαπλούς περιβαλλοντικούς και βιολογικούς δείκτες». Συγκεκριμένα, «θα πραγματοποιηθεί έλεγχος διοξινών στον αέρα, στα ύδατα, καθώς επίσης σε φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα για την εκτίμηση της μετάδοσης στην τροφική αλυσίδα».

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική προσπάθεια επιστημονικής καταγραφής των επιπτώσεων των πυρκαγιών και θέτει τα θεμέλια για αποτελεσματικές παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



