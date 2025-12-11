Πάτρα – Δυτική Ελλάδα: Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις, ναρκωτικά, όπλα και τροχαίες παραβάσεις

Στην Πάτρα συνελήφθη προχθές το μεσημέρι μια γυναίκα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε έλεγχο που της έγινε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών. Η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης επτά ετών για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη και πλαστογραφία.

Στη Δυτική Αχαΐα, επίσης προχθές το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια ηρωίνης, καθώς και το ποσό των 45 ευρώ.

Στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 16χρονο. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι, το οποίο και κατασχέθηκε.

Στη Γαστούνη Ηλείας, προχθές το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού ένας άνδρας. Οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες του είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

