Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά, σύζυγος του αείμνηστου Παναγιώτη Πιλαβά, ιδρυτή της γνωστής ποτοποιίας PILAVAS, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Μαζί με τον σύζυγό της είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Αγγέλα, την Ελένη, τον Νίκο και τον Περικλή, ενώ η ίδια πρόλαβε να δει και δισέγγονα από την εγγονή της Ελευθερία.

Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος τα παιδιά, τα εγγόνια και τους οικείους της. Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

