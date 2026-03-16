Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας

Θλίψη στην Πάτρα προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Ελευθερίας (Ρίτσας) Πιλαβά, σε ηλικία 79 ετών. Συνδεδεμένη με την οικογένεια και την ιστορία της γνωστής ποτοποιίας PILAVAS, αφήνει πίσω της τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της.

16 Μαρ. 2026 13:57
Pelop News

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά, σύζυγος του αείμνηστου Παναγιώτη Πιλαβά, ιδρυτή της γνωστής ποτοποιίας PILAVAS, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.

Μαζί με τον σύζυγό της είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Αγγέλα, την Ελένη, τον Νίκο και τον Περικλή, ενώ η ίδια πρόλαβε να δει και δισέγγονα από την εγγονή της Ελευθερία.

Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος τα παιδιά, τα εγγόνια και τους οικείους της. Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ