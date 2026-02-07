Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Πανωραία Μοδέ

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στον τέως Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπείρωσης και Βοηθό Δημάρχου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Μοδέ και στα παιδιά του Γιάννη και Αμάντα, για την απώλεια της συζύγου και μητέρας τους, Πανωραίας.

