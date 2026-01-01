Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο φυσικός – καθηγητής Θανάσης Μπέλλος

Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο φυσικός και καθηγητής Θανάσης Μπέλλος, μετά από δίμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια, την οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει.

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί σειρά ετών την εκπαίδευση, αφήνοντας το αποτύπωμά του τόσο στους μαθητές του όσο και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Με τη σύζυγό του, Μαριάννα Ντούκα, απέκτησαν έναν γιο, ενώ ευτύχησε να δει και δύο εγγόνια, που αποτέλεσαν πηγή ιδιαίτερης χαράς για τον ίδιο.

Η κηδεία του Θανάση Μπέλλου θα τελεστεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις 2 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Ρίο.

