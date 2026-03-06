Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο

Θλίψη στην Πάτρα προκάλεσε η είδηση του θανάτου του πατέρα του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα και του μουσικού Σωτήρη Ντούβα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμηνη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αφήνοντας πίσω του την οικογένεια και τους ανθρώπους που τον γνώριζαν να τον αποχαιρετούν με συγκίνηση.

Η απώλεια έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησε τον πατέρα του.

Στο μήνυμά του αναφέρθηκε στη ζωή και την καθημερινότητά του, θυμίζοντας τον άνθρωπο της δουλειάς που πολλοί γνώριζαν με το παρατσούκλι «ο γιατρός των φορτηγών», καθώς είχε αφιερώσει τη ζωή του στη δουλειά και στην οικογένειά του.

Με συγκινητικά λόγια περιέγραψε τις εικόνες της παιδικής του ηλικίας, όταν έβλεπε τα χέρια του πατέρα του γεμάτα γράσο και λάδια από τη δουλειά, χωρίς τότε να καταλαβαίνει πόσο σκληρά εργαζόταν για να μεγαλώσει την οικογένειά του.

«Πιο μικρός όταν ήμουν έβλεπα τα νύχια σου μαύρα από το γράσο και τα λάδια και αναρωτιόμουν γιατί ήταν μόνιμα μαύρα. Μου πήρε χρόνια να το καταλάβω. Ήταν επειδή δούλευες πολλές φορές σε αντίξοες συνθήκες για να μας μεγαλώσεις», έγραψε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη με την οποία ο πατέρας του αντιμετώπισε τη δοκιμασία της ασθένειας, σημειώνοντας ότι πάλεψε μέχρι το τέλος με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα.

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Ντούβας θυμάται επίσης μικρές καθημερινές στιγμές της τελευταίας περιόδου, όπως τις συζητήσεις για το φαγητό ή τον χυμό που του ετοίμαζε το πρωί, στιγμές που –όπως γράφει– θα του λείψουν βαθιά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, αποχαιρέτησε τον πατέρα του με λόγια αγάπης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Να πας στην ευχή της Παναγίας. Να δώσεις φιλιά στη μανούλα εκεί πάνω».

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΣΗΕΠΗΝ -ΤΕΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΤΟΥΒΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της ΕΣΗΕΠΗΝ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον αγαπητό συνάδελφο, τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών και του Ταμείου, Αλέξανδρο Ντούβα, για το θάνατο του πατέρα του Αθανάσιου.

