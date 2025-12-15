Πάτρα: «Εφυγε» ένας οραματιστής – Αύριο η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα

Ο Παναγιώτης Ζέρβας έφυγε χθες το πρωί αδόκητα από τη ζωή, στα 63 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο της Πάτρας, αλλά και μια παρακαταθήκη πολιτισμού, οράματος και αφοσίωσης στην Τέχνη. Η αιφνίδια και καλπάζουσας μορφής ασθένεια που τον νίκησε δεν μπόρεσε να σβήσει το φως της δημιουργικής του διαδρομής, ούτε τη βαθιά του πίστη στη δύναμη της αισθητικής και της πνευματικής καλλιέργειας.

Ο Παναγιώτης Ζέρβας δεν υπήρξε απλώς γκαλερίστας. Υπήρξε συνοδοιπόρος καλλιτεχνών, εμπνευστής πρωτοβουλιών, άνθρωπος που άνοιγε δρόμους εκεί όπου άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα. Από το 1999, με την ίδρυση της πρωτοποριακής Αίθουσας Τέχνης «Ζέρβας» στο Ρίο, και αργότερα με τη μετεγκατάστασή της στο κέντρο της Πάτρας, δημιούργησε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, όπου η σύγχρονη τέχνη συναντούσε τον διάλογο, τη σκέψη και το συναίσθημα.

Μεγάλα ονόματα των εικαστικών τεχνών και του πολιτισμού βρήκαν στέγη στο όραμά του, όπως οι Γιώργος Σταθόπουλος, Δημήτρης Μυταράς, Αλέκος Φασιανός, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Κώστας Φέρρης, Νίκος Νικολάου,Βασίλης Καραβασίλης κ.ά. ενώ οι δράσεις του ξεπέρασαν τα τοπικά όρια, φτάνοντας σε πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Μέσα από το Zervas Art Organization που ίδρυσε και τη θητεία του ως πρόεδρος της UNESCO Αχαΐας, υπηρέτησε τον πολιτισμό με συνέπεια και ευγένεια ψυχής. Η τέχνη, για εκείνον, ήταν πράξη ευθύνης και προσφοράς.

Πάντα χαμογελαστός, εξωστρεφής και πληθωρικός, είχε δίπλα του, σε κάθε βήμα, τη σύζυγό του Αντιγόνη Διακάτου-Ζέρβα. Ηταν η αφοσιωμένη συνοδοιπόρος ζωής και δημιουργίας, με τα δύο τους παιδιά, τον Μιλτιάδη και την Ειρήνη, να αποτελούν τη σιωπηλή του συνέχεια.

Ο Παναγιώτης Ζέρβας δεν έφυγε· απλώς πέρασε σε εκείνον τον χώρο όπου η τέχνη γίνεται μνήμη και η μνήμη φως.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (ώρα 15:00) από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου. H οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



