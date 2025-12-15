Πάτρα: «Εφυγε» ένας οραματιστής – Αύριο η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα

Ο Παναγιώτης Ζέρβας έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα βαθύ κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο της Πάτρας και μια σπουδαία παρακαταθήκη πολιτισμού, δημιουργίας και προσφοράς. Η διαδρομή του υπήρξε ταυτισμένη με τη σύγχρονη τέχνη και τον ουσιαστικό πολιτιστικό διάλογο.

Πάτρα: «Εφυγε» ένας οραματιστής - Αύριο η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα Ο Παναγιώτης Ζέρβας διαφήμισε διεθνώς την Πάτρα, μέσα από την εικαστική τέχνη και τον πολιτισμό.
15 Δεκ. 2025 15:00
Pelop News

Ο Παναγιώτης Ζέρβας έφυγε χθες το πρωί αδόκητα από τη ζωή, στα 63 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο της Πάτρας, αλλά και μια παρακαταθήκη πολιτισμού, οράματος και αφοσίωσης στην Τέχνη. Η αιφνίδια και καλπάζουσας μορφής ασθένεια που τον νίκησε δεν μπόρεσε να σβήσει το φως της δημιουργικής του διαδρομής, ούτε τη βαθιά του πίστη στη δύναμη της αισθητικής και της πνευματικής καλλιέργειας.

Ο Παναγιώτης Ζέρβας δεν υπήρξε απλώς γκαλερίστας. Υπήρξε συνοδοιπόρος καλλιτεχνών, εμπνευστής πρωτοβουλιών, άνθρωπος που άνοιγε δρόμους εκεί όπου άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα. Από το 1999, με την ίδρυση της πρωτοποριακής Αίθουσας Τέχνης «Ζέρβας» στο Ρίο, και αργότερα με τη μετεγκατάστασή της στο κέντρο της Πάτρας, δημιούργησε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, όπου η σύγχρονη τέχνη συναντούσε τον διάλογο, τη σκέψη και το συναίσθημα.

Μεγάλα ονόματα των εικαστικών τεχνών και του πολιτισμού βρήκαν στέγη στο όραμά του, όπως οι Γιώργος Σταθόπουλος, Δημήτρης Μυταράς, Αλέκος Φασιανός, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Κώστας Φέρρης, Νίκος Νικολάου,Βασίλης Καραβασίλης κ.ά. ενώ οι δράσεις του ξεπέρασαν τα τοπικά όρια, φτάνοντας σε πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Μέσα από το Zervas Art Organization που ίδρυσε και τη θητεία του ως πρόεδρος της UNESCO Αχαΐας, υπηρέτησε τον πολιτισμό με συνέπεια και ευγένεια ψυχής. Η τέχνη, για εκείνον, ήταν πράξη ευθύνης και προσφοράς.

Πάντα χαμογελαστός, εξωστρεφής και πληθωρικός, είχε δίπλα του, σε κάθε βήμα, τη σύζυγό του Αντιγόνη Διακάτου-Ζέρβα. Ηταν η αφοσιωμένη συνοδοιπόρος ζωής και δημιουργίας, με τα δύο τους παιδιά, τον Μιλτιάδη και την Ειρήνη, να αποτελούν τη σιωπηλή του συνέχεια.

Ο Παναγιώτης Ζέρβας δεν έφυγε· απλώς πέρασε σε εκείνον τον χώρο όπου η τέχνη γίνεται μνήμη και η μνήμη φως.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (ώρα 15:00) από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου. H οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:14 Από τη Ράχη Αχαΐας ο ιδιοκτήτης του σκάφους με την κοκαΐνη – Πως συνελήφθη
17:07 Δήμος Πατρέων: Στηρίζουμε τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών για τη ζωή και την επιβίωσή τους
17:03 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο τενόρος Νίκος Παπακώστας – Θλίψη στον μουσικό κόσμο
16:56 Φοινικούντα: Τετράωρη απολογία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Είμαι αθώος»
16:46 Αγγελική Σιακκή: Με τα «παράσημά» της στην Αθήνα – Αναλαμβάνει προϊστάμενη Κτηματολογικού Γραφείου της Αθήνας
16:42 Με επιτυχία ο αγώνας σε ανώμαλο δρόμο στο Ελος της Αγυιάς
16:38 Κλειστός ο Δήμος Καλαβρύτων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16:25 Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
16:22 Αζερμπαϊτζάν: Αμνηστία σε περίπου 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ
16:04 Ουκρανία – Δημοσκόπηση: Το 75% των Ουκρανών απορρίπτουν πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
15:55 Δένδιας: Εκπτωτικό καλάθι για οικογένειες στρατιωτικών
15:48 «Τρένο» οι γυναίκες της Παναχαϊκής, νίκησαν και στη Κυπαρισσία
15:45 Τσιάρας για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»
15:36 Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων: Δύο ώρες κράτησε η συνάντηση Ζελένσκι με τους Γουίτκοφ – Κούσνερ στο Βερολίνο
15:30 “FAMILY SECRETS” για 2η φορά στην Πάτρα, στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+
15:25 Χαλικιδική: Άλλοι 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες στη δικογραφία για «φακελάκια» για σβήσιμο κλήσεων
15:16 Σύσσωμη η ΔΕΕΠ Αχαΐας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜ.Τ.Ο της ΝΔ
15:08 Πάτρα: Έκκληση του Δήμου προς τους παρόχους να μην κάνουν εργασίες τις ημέρες των γιορτών
15:00 Πάτρα: «Εφυγε» ένας οραματιστής – Αύριο η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα
15:00 Επίθεση μέρα-μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Γυναίκα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ