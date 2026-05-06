Πάτρα: «Έφυγε» ο Ανδρέας Κανδηλιώτης, άνθρωπος του Πατρινού Καρναβαλιού, με βαθύ αποτύπωμα στην πόλη

Βαρύ είναι το κλίμα στην Πάτρα από την απώλεια του Ανδρέα Θ. Κανδηλιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, αφήνοντας πίσω του τη μνήμη ενός ανθρώπου γνωστού και αγαπητού, με ουσιαστική παρουσία τόσο στην κοινωνική ζωή της πόλης όσο και στον χώρο του εθελοντισμού.

Ο Ανδρέας Θ. Κανδηλιώτης είχε ταυτιστεί για πολλά χρόνια με το Πατρινό Καρναβάλι, στο οποίο συμμετείχε σταθερά ως εθελοντής. Η παρουσία του στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις ήταν διαχρονική, με τη χαρακτηριστική στολή του εθελοντή και με διάθεση προσφοράς που δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους τον γνώριζαν. Με συνέπεια, ενθουσιασμό και αγάπη για τον θεσμό, συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στη διοργάνωση, παραμένοντας ενεργός μέχρι το τέλος.

Μάλιστα, το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ήταν το τελευταίο στο οποίο έδωσε το «παρών», συνεχίζοντας να συμμετέχει με το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια ζωντάνια που τον χαρακτήριζαν.

Παράλληλα με την εθελοντική του διαδρομή, ο Ανδρέας Θ. Κανδηλιώτης υπηρέτησε για σειρά ετών στον δημόσιο τομέα. Εργάστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Πατρών, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Περιφέρεια, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε, έχοντας διαγράψει μια μακρά επαγγελματική πορεία.

Στην προσωπική του ζωή, ήταν σύζυγος της Μαρίας Ρωπαΐτου, εργαζόμενης στα ΕΛΤΑ, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Βάλια και τον Θοδωρή. Ξεχωριστή θέση στην καρδιά του είχε και η εγγονή του, με την οποία, σύμφωνα με όσους τον γνώριζαν, διατηρούσε έναν πολύ στενό και τρυφερό δεσμό.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Ανδρέα Θ. Κανδηλιώτη θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών.

Η απώλειά του αφήνει αισθητό κενό στην οικογένειά του, στους οικείους του, αλλά και σε πολλούς ανθρώπους της Πάτρας που τον είχαν συνδέσει με την προσφορά, τη συνέπεια και τη σταθερή παρουσία του σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς της πόλης.

Συλλυπητήριο του Κώστα Πελετίδη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια του Ανδρέα Θεόδωρου Κανδηλιώτη, του γνωστού για την άοκνη εθελοντική του προσφορά και ανελλιπή του παρουσία στο Πατρινό Καρναβάλι, συμπολίτη μας.

Ο Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό του, στα δύο παιδιά του, στην αγαπημένη του εγγονή και σε όλους τους οικείους του.

Συλλυπητήριο από την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας

Σε συλλυπητήρια επιστολή της η ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας αναφέρει: “Η είδηση του πρόωρου θανάτου του Ανδρέα Κανδηλιώτη προκάλεσε θλίψη στην πατραϊκή κοινωνία και στην καρναβαλική κοινότητα. Ο Ανδρέας Κανδηλιώτης είχε το Πατρινό Καρναβάλι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντός του. Ως Ζακυνθινός αλλά και ως κάτοικος Πατρών είχε το Καρναβάλι στο αίμα του. Η διάθεσή του στις τάξεις των εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού για σειρά πολλών ετών μαρτυρά την απεριόριστη ανιδιοτελή αγάπη του για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας. Είτε ως εθελοντής είτε μέσα από διάφορες δραστηριότητές και θέσεις υπηρέτησε με πάθος το Καρναβάλι μας.

Η απώλεια ανθρώπων σαν του Ανδρέα Κανδηλιώτη που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και εμπνεύστηκαν στο Καρναβάλι μας, το κάνουν φτωχότερο. Ωστόσο πάντα μένουν αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης συλλογικής ιστορίας του.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας και το Δ.Σ. της επιχείρησης εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του”.

Συλλυπητήρια από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην σύζυγό του, τα παιδιά του και τους οικείους του, για την απώλεια του συναδέλφου Αντρέα Κανδηλιώτη, μέλους του συλλόγου μας. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει αύριο Πέμπτη 7/5/2026, ώρα 12:00 στον Ι. Ναό Αγ. Ανδρέου Πατρών.

