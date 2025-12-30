Πάτρα: «Εφυγε» ο Χρήστος Παπαγεωργίου
Συλλυπητήρια του προέδρου της ΔΕΥΑΠ για την απώλεια του Χρήστου Παπαγεωργίου.
Πένθος, στην Πάτρα, για την απώλεια του Χρήστου Παπαγεωργίου.
Ο Πρόεδρος Διονύσης Κλάδης, το Διοικητικό Συμβούλιο, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων και οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον εργαζόμενο της Υπηρεσίας, Στέφανο Παπαγεωργίου, για το θάνατο του αδελφού του Χρήστου.
