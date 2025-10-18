Πάτρα: Έφυγε το… τρέιλερ και προκάλεσε χάος! «Θέρισε» σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Καλαβρύτων

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καλαβρύτων στην Πάτρα, όταν ένα τρέιλερ που ρυμουλκούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο αποκολλήθηκε ξαφνικά και κινήθηκε ανεξέλεγκτα στο δρόμο.

Το τρέιλερ, αφού διέγραψε πορεία λίγων μέτρων, προσέκρουσε με δύναμη σε σταθμευμένα οχήματα και ένα δίκυκλο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στη σύνδεση μεταξύ του ρυμουλκούμενου και του οχήματος, γεγονός που οδήγησε στην αποκόλληση του τρέιλερ ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το συμβάν προκάλεσε προσωρινά κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



