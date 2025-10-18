Πάτρα: Έφυγε το… τρέιλερ και προκάλεσε χάος! «Θέρισε» σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Καλαβρύτων

Στιγμές αναστάτωσης το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καλαβρύτων, όταν τρέιλερ αποκολλήθηκε από όχημα εν κινήσει και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

18 Οκτ. 2025 10:20
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στην οδό Καλαβρύτων στην Πάτρα, όταν ένα τρέιλερ που ρυμουλκούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο αποκολλήθηκε ξαφνικά και κινήθηκε ανεξέλεγκτα στο δρόμο.

Το τρέιλερ, αφού διέγραψε πορεία λίγων μέτρων, προσέκρουσε με δύναμη σε σταθμευμένα οχήματα και ένα δίκυκλο, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στη σύνδεση μεταξύ του ρυμουλκούμενου και του οχήματος, γεγονός που οδήγησε στην αποκόλληση του τρέιλερ ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς το συμβάν προκάλεσε προσωρινά κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή.
Πάτρα: Έφυγε το… τρέιλερ και προκάλεσε χάος! «Θέρισε» σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Καλαβρύτων
