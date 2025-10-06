Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι

Η νεροποντή πλημμύρισε τη γειτονιά δίπλα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» - Τι καταγγέλουν κάτοικοι
06 Οκτ. 2025 20:00
Κάθε φορά που βρέχει ακατάσχετα, οι κάτοικοι της Ανω Οβρυάς ζουν τον ίδιο εφιάλτη, αλλά την περασμένη Παρασκευή η κατάσταση ξεπέρασε κάθε όριο. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, ακριβώς δίπλα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς, η νεροποντή μετέτρεψε γειτονιές σε κανάλια, και δρόμους σε λίμνη. Οι εικόνες που μεταφέρει σήμερα η «Π», αναδεικνύουν την τραγική πραγματικότητα: Νερά πλημμύρισαν εισόδους, απείλησαν περιφράξεις, «έπνιξαν» κήπους, έθεσαν σε ομηρεία τις περιουσίες. Αυτοκίνητα ξέμειναν λόγω του όγκου νερού, που έφθανε τους 20 πόντους και επιστρατεύτηκαν συνεργεία οδικής βοήθειας.

Οι κάτοικοι δεν περιμένουν πλέον τον Δήμο να τους προστατεύσει. Εχουν φτιάξει μόνοι τους πρόχειρα οχυρωματικά έργα, μικρά τσιμεντένια κράσπεδα μπροστά από τα σπίτια τους, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναχαιτίσουν τα νερά που κάθε φορά εισβάλλουν με ορμή. Όμως, ούτε αυτά στάθηκαν αρκετά στην τελευταία νεροποντή.

Ο Χρύσανθος Φωτακόπουλος, κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στην «Π», περιγράφει σκηνές αστικού χάους: «Το νερό έφτασε τους 20 πόντους. Σπίτια απειλήθηκαν άμεσα, νερά μπήκαν σε υπόγεια και ημιυπόγεια. Δεν είναι μόνο η βροχή το πρόβλημα, είναι ο λάθος σχεδιασμένος δρόμος. Η Ελευθερίου Βενιζέλου έχει κακές κλίσεις. Ολα τα νερά από την Ελληνος Στρατιώτου, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο και την Αστιγγος, καταλήγουν εδώ. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό».

Κάθε φορά που πέφτει έντονη βροχή, η Ελευθερίου Βενιζέλου μετατρέπεται σε μια μικρή… Βενετία. Οι κάτοικοι έχουν κυριολεκτικά οχυρωθεί μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Οπως καταγγέλλουν, η περιοχή στερείται βασικών αντιπλημμυρικών υποδομών. Οι δρόμοι είναι κατασκευαστικά προβληματικοί, οι κλίσεις τραβούν τα νερά προς τα σπίτια αντί να τα απομακρύνουν, και τα ακάθαρτα φρεάτια δεν έχουν καμία δυνατότητα απορρόφησης.

Η εικόνα έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς ήταν αποκαρδιωτική: μαθητές και γονείς ακινητοποιημένοι, μέσα στα νερά, αναγκάστηκαν να περιμένουν ή να γυρίσουν πίσω. Η πρόσβαση ήταν δύσκολη και επικίνδυνη.

ΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για χρόνια αδιαφορία από τον Δήμο Πατρέων. Οπως λένε, έχουν υποβάλει αναφορές, αιτήματα και ενστάσεις, αλλά δεν έχουν λάβει ποτέ απάντηση. Τα μόνα έργα που βλέπουν είναι… τα δικά τους, με μυστρί, τσιμέντο και φόβο.

«Δεν μπορούμε άλλο», λέει η κυρία Αγγελική. «Εχουμε καταντήσει να τρέμουμε τη βροχή. Στο πρώτο σύννεφο, βγαίνουμε να ελέγξουμε τις εισόδους, να σηκώσουμε ό,τι μπορούμε από το πάτωμα. Πού να ζήσεις έτσι;».

Το αίτημα των κατοίκων είναι σαφές: εκπόνηση αντιπλημμυρικής μελέτης, ριζικός ανασχεδιασμός του δρόμου, καθαρισμός και συντήρηση των φρεατίων, κατασκευή τεχνικών έργων για εκτροπή των υδάτων. Προς το παρόν, όμως, η μόνη βεβαιότητα είναι ότι η επόμενη καταιγίδα έρχεται και, μαζί της, ο ίδιος εφιάλτης…
