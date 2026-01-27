Πάτρα: Εγκαινιάζεται η έκθεση στολών του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Στην Αγορά Αργύρη, η έκθεση στολών των πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Πάτρα: Εγκαινιάζεται η έκθεση στολών του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
27 Ιαν. 2026 8:53
Pelop News

Μια πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε φέτος στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, θα έχουμε με την έκθεση των στολών των πληρωμάτων, από την Πέμπτη 5/02/2026 μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στην Αγορά Αργύρη.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης έκθεσης των στολών των πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού που πραγματοποιείται στον πολυχώρο πολιτισμού του Δήμου Πατρέων «Αγορά Αργύρη», καλεί τα πληρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 να τοποθετήσουν τις φετινές στολές τους (κάθε πλήρωμα δύο στολές, μια για άνδρες και μία για γυναίκες) από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 έως και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 ως εξής:
Πέμπτη 29/1, Παρασκευή 30/1, Δευτέρα 2/2, Τρίτη 3/2, Τετάρτη 4/2 τις ώρες 9.00-14.00 και 17.00-21.00
Σάββατο 31/1 και Κυριακή 1/2 τις ώρες 9.00-14.00

Τα εγκαίνια της έκθεσης στολών των πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 για το κοινό θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 στην Αγορά Αργύρη.

Διάρκεια έκθεσης: 5/2/2026-19/2/2026.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης για το κοινό:

Δευτέρα-Παρασκευή τις ώρες 9.00-14.00 και 17.00-21.00.

Σάββατο 7/2 και Κυριακή 8/2 τις ώρες 9.00-14.00.

Σάββατο 14/2 και Κυριακή 15/2: κλειστά.

