Πάτρα: Εγκατάλειψη τροχαίου, μεθυσμένος ο οδηγός
Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη και υπό την επήρεια μέθης οδήγηση, στην Πάτρα.
Οδηγός συνελήφθη στην Πάτρα, για επικίνδυνη και υπό την επήρεια μέθης οδήγηση, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.
Πρόκειτια για αλλοδαπό που οδηγώντας αυτοκίνητο, ενεπλάκη το μεσημέρι της Κυριακής 18/01/2026, σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.
