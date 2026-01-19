Πάτρα: Εγκατάλειψη τροχαίου, μεθυσμένος ο οδηγός

Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη και υπό την επήρεια μέθης οδήγηση, στην Πάτρα.

Πάτρα: Εγκατάλειψη τροχαίου, μεθυσμένος ο οδηγός
19 Ιαν. 2026 10:36
Pelop News

Οδηγός συνελήφθη στην Πάτρα, για επικίνδυνη και υπό την επήρεια μέθης οδήγηση, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Πρόκειτια για αλλοδαπό που οδηγώντας αυτοκίνητο, ενεπλάκη το μεσημέρι της Κυριακής 18/01/2026, σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, ενώ σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ισπανία: Εναέρια πλάνα σοκ με drone από το σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανδαλουσία
12:23 Ο ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» σε Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας και Βυζαντινό Δρόμο
12:20 Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον 41χρονο θείο της για σεξουαλική κακοποίηση
12:13 Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής
12:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Συλλυπητήρια στην Κ. Πολυχρονοπούλου για τον θάνατο του πατέρας της
12:06 Άνοιξε η πλατφόρμα Ε9 για το 2027 – Προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τις μεταβολές του 2026
12:00 Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
11:57 Στο Πειθαρχικό ο δήμαρχος Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι
11:54 Εξιτήριο εντός της ημέρας για τους 8 ορειβάτες μετά την περιπέτεια στον Ταΰγετο
11:46 Θλίψη στον τεχνικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός μηχανικός Μαρίνος Σκανδάμης
11:44 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν «τρένο» από την Σπάρτη και μένουν αήττητες!
11:43 Ο ΣΕΓΑΣ έδωσε δυναμικό «παρών» στο Αίγιο για τον 14ο Ημιμαραθώνιο
11:43 Αίγυπτος: Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο – Εμπλέκονται επιχειρηματίας και διευθυντής
11:37 Το τρένο στην πόρτα της Πάτρας – Κυρανάκης: Στα τέλη του 2026 θα φτάνει μέχρι τον Ψαθόπυργο – Προσωρινά σε ρόλο τερμαντικού σταθμού ο οικισμός
11:34 ΙΧ έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
11:28 ΠΑΣΟΚ: Να διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα αντικρουόμενα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
11:26 Ρεζά Παχλαβί: Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στο Ιράν και να ηγηθεί της χώρας
11:25 Πλεύρης: «Fake news» τα σενάρια για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών
11:22 Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση
11:18 Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση στο άνοιγμα της εβδομάδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ