Πάτρα: Εκατοντάδες βοηθούν και φέτος οι δομές της Εκκλησίας – Μητροπολίτης Χρυσόστομος: «Να σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο»

Εκατοντάδες συνάνθρωποί μας θα βοηθηθούν κι αυτές τις γιορτές από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και τις δομές της.

Συγκεκριμένα, σε καθημερινή βάση λειτουργούν ο «Αρτος της Αγάπης», το κεντρικό συσσίτιο της ΙΜ, όπου εκατοντάδες άνθρωποι λαμβάνουν φαγητό, καθώς και η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου εθελόντριες πρεσβυτέρες μαγειρεύουν φαγητό και στη συνέχεια ιερείς το μεταφέρουν σε συνανθρώπους μας που είναι καθηλωμένοι στο σπίτι και δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Με βάση τα παραπάνω, ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης και αγάπης, μιλώντας χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!», λίγο πριν ξεκινήσει ο φετινός Τηλεμαραθώνιος Αγάπης στον «Λύχνο», μια δράση που διοργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά, με στόχο την ενίσχυση συμπολιτών μας που το έχουν ανάγκη.

«Δεν έχουμε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε εμείς όλα τα αγαθά, να τρώμε και να κοιμόμαστε ήσυχοι και να μη λαμβάνουμε υπ’όψιν μας τους αδύναμους συμπολίτες μας και όλους όσοι υποφέρουν. Ολοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια με πατέρα μας τον Χριστό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος, ο οποίος θύμισε και τις άλλες δομές-δράσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς της ΙΜ Πατρών. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος: «Δεν είναι μόνον οι ημέρες του Αγίου Δωδεκαημέρου που πρέπει να βοηθάμε τους εμπερίστατους αδερφούς μας. Αυτό είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στη φοιτητική μας εστία στην οδό Φιλοποίμενος φιλοξενούνται, εντελώς δωρεάν, φοιτητές. Παράλληλα, έχουμε και την εκκλησιαστική μας εστία, την οποία ιδρύσαμε μετά την ανοικοδόμηση του κτιρίου του Εκκλησιαστικού μας λυκείου για να φιλοξενούνται τα παιδιά από άλλες πόλεις που θέλουν να γίνουν ιερείς. Επίσης, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, κοντά στο ΠΓΝΠ “Παναγία η Βοήθεια”, λειτουργεί ο ξενώνας φιλοξενίας απόρων συγγενών ασθενών και ασθενών, κυρίως μεταμοσχευομένων, που μένουν πολύ καιρό στην Πάτρα. Δίνουμε, επίσης, υποτροφίες σε παιδιά μας που σπουδάζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Και βεβαίως παρέχουμε καθημερινή βοήθεια με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητρόπολης και με τα διάφορα ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία της περιοχής μας».

Οπως αποκάλυψε στον Peloponnisos FM 103,9 ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος στον περυσινό Τηλεμαραθώνιο συγκεντρώθηκαν περίπου 1.600.00 ευρώ, τα οποία προήλθαν από την αγάπη και από το υστέρημα του κόσμου και διατέθηκαν σε συμπολίτες μας που το είχαν ανάγκη. «Πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνοι που ευεργετούμεθα στην πραγματικότητα είμαστε εμείς οι ίδιοι και όχι μόνο αυτοί τους οποίους ευεργετούμε» ήταν το μήνυμα του Σεβασμιώτατου προς όλους.

