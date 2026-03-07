Πάτρα: Εκδήλωση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία στο Λύκειον των Ελληνίδων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στην έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία. Η ομιλία της εγκληματολόγου Ειρήνης Σταμούλη επιχειρεί να φωτίσει το φαινόμενο μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης εγκληματολογικής προσέγγισης.

Πάτρα: Εκδήλωση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία στο Λύκειον των Ελληνίδων
07 Μαρ. 2026 10:36
Pelop News

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν αποτελεί μόνο μια συμβολική ημέρα τιμής προς τις γυναίκες, αλλά και μια ευκαιρία για αναστοχασμό γύρω από τις ανισότητες και τα κοινωνικά φαινόμενα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη θέση τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, το Λύκειον των Ελληνίδων – Παράρτημα Πατρών διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 6 το απόγευμα, στην κεντρική του αίθουσα (Σατωβριάνδου 32, 1ος όροφος).

Η εκδήλωση έχει τίτλο: «Η 8η Μαρτίου ως Υπενθύμιση: Η Έμφυλη Βία και η Γυναικοκτονία μέσα από το Πρίσμα της Εγκληματολογίας».

Ομιλήτρια θα είναι η Ειρήνη Σταμούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο την «Κριτική Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική».

Στην ομιλία της θα επιχειρήσει να αναδείξει, μέσα από την εγκληματολογική προσέγγιση, ότι η έμφυλη βία και η γυναικοκτονία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένα περιστατικά. Αντίθετα, πρόκειται για κοινωνικά φαινόμενα που συνδέονται με βαθιά ριζωμένες σχέσεις εξουσίας και ανισότητας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί ιστορικά και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη θέση των γυναικών.

Η κακοποίηση των γυναικών — είτε πρόκειται για σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βία — εντάσσεται συχνά σε έναν φαύλο κύκλο συνεχούς κακοποίησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτή η κλιμάκωση οδηγεί στην πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας: τη γυναικοκτονία.

Η εκδήλωση επιδιώκει να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο γύρω από το φαινόμενο της έμφυλης βίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της επιστημονικής προσέγγισης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της συλλογικής ευθύνης στην αντιμετώπισή του.

