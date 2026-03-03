Πάτρα: Εκδήλωση για τον Ιωάννη Καποδίστρια με ταινία και συζήτηση στο «Μηχανουργείο»

Με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, οι εκδόσεις «Το Δόντι» και η Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας διοργανώνουν στην Πάτρα αφιέρωμα με προβολή ντοκιμαντέρ και ανοιχτή συζήτηση.

03 Μαρ. 2026 15:00
Pelop News

Αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια με προβολή ταινίας, συζήτηση και θεματικό βιβλιοπωλείο διοργανώνουν την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026 οι εκδόσεις Το Δόντι και η Εταιρεία Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας – Ιωάννης Καποδίστριας στο θέατρο «Μηχανουργείο» (Ευμήλου 2-4, πίσω από τον Ι. Ν. Αγ. Ανδρέα, Πάτρα).

Στην εκδήλωση θα προβληθεί η ταινία ντοκιμαντέρ «Ιωάννης Καποδίστριας: Η τελευταία νύχτα» (σκηνοθεσία: Γιώργος Γκικαπέππας, παραγωγή: Cosmote TV), ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με δύο ανθρώπους που ξέρουν το έργο του Καποδίστρια όσο ελάχιστοι:

– τον Ανδρέα Κούκο, Διδάσκοντα Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου CNAM Γαλλίας, Πρόεδρο Δ.Σ. Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.

– τον Νίκο Τζανάκο, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα του βιβλίου «Ιωάννης Καποδίστριας: Ο ιδρυτής της Νέας Πάτρας»

Ανδρέας Κούκος και Νίκος Τζανάκος

Στον χώρο θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο με επιλεγμένες εκδόσεις για τη ζωή και το έργο του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη.

Με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Καποδίστρια, στη συζήτηση θα γίνει προσπάθεια μιας ψύχραιμης συζήτησης για τον Κυβερνήτη, με άξονα και τη σχέση του με την Πάτρα, ενώ η προβολή της ταινίας είναι μια πρόταση για το πώς η προβολή του έργου μιας σπουδαίας προσωπικότητας μπορεί να δώσει ένα άρτιο, αισθητικά και ιστορικά, καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

