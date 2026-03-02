Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον Ευτύχη Μπιτσάκη την Παρασκευή στο ΤΕΕ

Εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη διοργανώνουν την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην Πάτρα η Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, με ομιλίες για τη συμβολή του στη φιλοσοφία της επιστήμης και την πολιτική σκέψη.

02 Μαρ. 2026 12:19
Pelop News

Με τίτλο «Η ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη», πραγματοποιείται την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 19:00, στην αίθουσα του ΤΕΕ Πάτρας, εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στον κομμουνιστή διανοούμενο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μαρξιστική σκέψη και στη φιλοσοφία της επιστήμης στην Ελλάδα.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, οι οποίες επισημαίνουν ότι το έργο και η στάση ζωής του Ευτύχη Μπιτσάκη συνέδεσαν οργανικά την επιστημονική έρευνα, τη φιλοσοφική αναζήτηση και την πολιτική στράτευση.

Οι ομιλητές

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Άγγελος Χάγιος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης

Ανδρέας Τερζής, καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ευτύχης Παπαδοπετράκης, ιστορικός των μαθηματικών και συγγενής του Ευτύχη Μπιτσάκη

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων

Οι παρεμβάσεις θα εστιάσουν:

Στη διαδρομή και τα βασικά βιογραφικά στοιχεία του τιμώμενου.

Στη συμβολή του στη φιλοσοφία της επιστήμης και στη συζήτηση για τη σχέση επιστήμης και κοινωνίας.

Στην επιμονή του στη διαλεκτική μέθοδο ως εργαλείο κατανόησης και μετασχηματισμού της πραγματικότητας.

Στην ενεργή πολιτική του παρουσία και τη σταθερή του στάση στους αγώνες της Αριστεράς.

Όπως σημειώνεται, σε μια εποχή όπου η γνώση αποσυνδέεται συχνά από τις κοινωνικές της προϋποθέσεις και η πολιτική στερείται θεωρητικού βάθους, η σκέψη του Ευτύχη Μπιτσάκη υπενθυμίζει τη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην επιστήμη, τη φιλοσοφία και την κοινωνική δράση.

Η εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής στην παρακαταθήκη ενός διανοούμενου που υπηρέτησε με συνέπεια την αναζήτηση της αλήθειας, τη διαλεκτική σκέψη και το αίτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης.

