Πάτρα: Εκδήλωση στη Στέγη «Κωστής Παλαμάς» τη Δευτέρα 9/2

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, πραγματοποιείται την Δευτέρα, 9/02/2026, στις 19:00, στην Πάτρα, εκδήλωση με τίτλο «Παρουσίαση της αναμνηστικής σφραγίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας».

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241) και αποτελεί συνδιοργάνωση της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών και του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κ. Αγγελική Ράλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα, 3500 χρόνια ιστορίας και γραφής».

