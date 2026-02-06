Πάτρα: Εκδήλωση στη Στέγη «Κωστής Παλαμάς» τη Δευτέρα 9/2
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην Πάτρα.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, πραγματοποιείται την Δευτέρα, 9/02/2026, στις 19:00, στην Πάτρα, εκδήλωση με τίτλο «Παρουσίαση της αναμνηστικής σφραγίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας».
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» (Κορίνθου 241) και αποτελεί συνδιοργάνωση της Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών και του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών.
Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κ. Αγγελική Ράλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα, 3500 χρόνια ιστορίας και γραφής».
