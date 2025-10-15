Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ

Από την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου ανακοινώνεται ότι υποβλήθηκε μήνυση στο Β’ Α.Τ. Πάτρας για τον βανδαλισμό δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας.

Ο δράστης αποπειράθηκε να κόψει δέντρα στην εν λόγω πλατεία στις 6 Οκτωβρίου 2025, αλλά μετά από επέμβαση του Τμήματος Πρασίνου, η προσπάθειά του απετράπη. Του έγινε σύσταση και του επισημάνθηκε ότι η κοπή δέντρων είναι ποινικό αδίκημα.

Παρόλα αυτά το ίδιο άτομο επανήλθε χθες, 14 Οκτωβρίου, εκμεταλλευόμενο την απεργία των εργαζομένων, για να ολοκληρώσει την κοπή δένδρων.

Το τμήμα Πρασίνου κατέγραψε πινακίδα αγροτικού οχήματος που μετέφερε ξύλα από κομμένα δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας.

Στη συνέχεια η Προϊσταμένη του Τμήματος Πρασίνου προσήλθε στο Β’ Α.Τ. και υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων.

Μετά απ’ αυτά ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Υπάρχει πλέον μηχανισμός στον Δήμο για να αποτρέπει βανδαλισμούς δέντρων. Όλες οι υποθέσεις θα πηγαίνουν στον εισαγγελέα και θα υποβάλλονται μηνύσεις. Μήνυση πρόκειται να υποβληθεί τις αμέσως επόμενες μέρες και για την περίπτωση βανδαλισμού δέντρων στην οδό Μαιζώνος. Η ανοχή στον βανδαλισμό δέντρων και γενικά του πρασίνου θα είναι μηδενική. Επισημαίνουμε ότι, πέραν των προβλεπομένων από τον Νόμο, έρχεται ο Κανονισμός Πρασίνου της πόλης, ο οποίος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα».

