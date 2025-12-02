Πάτρα: Εκπαιδευτική επίσκεψη 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ

Η επίσκεψη ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των Δράσεων που αφορούν στον Ενεργό Πολίτη.

Πάτρα: Εκπαιδευτική επίσκεψη 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
02 Δεκ. 2025 10:12
Pelop News

Μαθητές της E΄ και της Στ΄ τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών με τη συνοδεία των δασκάλων/συνοδών τους πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη τον πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων την Παρασκευή 28/11/2025.

Η επίσκεψή τους ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των Δράσεων που αφορούν στον Ενεργό Πολίτη, καθώς υλοποιούν Πρόγραμμα που αφορά την Τοπική Ιστορία. Για το πρόγραμμα αυτό επέλεξαν ως σημείο αναφοράς το χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Μαθητές και δάσκαλοι – συνοδοί ξεναγήθηκαν στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων από τους υπαλλήλους της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων και μέσω σχετικής παρουσίασης ενημερώθηκαν για την ιστορία του, τη σημερινή λειτουργία του, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και της Δομής, αλλά και για τη μελλοντική λειτουργία του χώρου μέσω των εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στη συνέχεια πήραν συνέντευξη από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Κωνσταντίνο Δραγώτη για θέματα που αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Παλαιών Σφαγείων.

Πάτρα: Εκπαιδευτική επίσκεψη 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ

Πάτρα: Εκπαιδευτική επίσκεψη 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ

Πάτρα: Εκπαιδευτική επίσκεψη 24ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Μαδρίτη: Η «φωτεινή» πρωτεύουσα, τι να δείτε
11:21 Χρυσοχοΐδης: «Απαραβίαστα τελωνεία και λιμάνια – Δεν θα επιτραπεί αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών»
11:15 Αντιδράσεις για Σιμόπουλο: «Και με βία να ανοίξουν οι δρόμοι από τα αγροτικά μπλόκα» BINTEO
11:12 Κοντογεώργης για αγροτικά, οικονομία και πολιτικές προτεραιότητες: «Διάλογος, δικαιοσύνη και τήρηση της νομιμότητας»
11:10 Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα γλυκίσματα των χριστουγένων, οι τιμές στην Πάτρα
11:10 Νέα πρόεδρος στους Εκπαιδευτές Οδήγησης στην Αχαϊα
11:08 Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: «Διάλογος ναι, ταλαιπωρία της κοινωνίας όχι»
11:04 Μας έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από Ιταλία: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί νοτιάδες χτυπούν τη χώρα
11:03 Η συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ελένη Κοτίνη – Τσιάλτα στο Πολύεδρο
10:56 Ο Ερμής έχει κερδίσει τους 7 από τους 8 βαθμούς εκτός έδρας
10:55 Πρόστιμο 3,8 εκατ. ευρώ στην CAF για καθυστερήσεις στο Μετρό
10:50 Πάτρα: Παρουσία Νατσιού εκδήλωση της «ΝΙΚΗΣ» ΦΩΤΟ
10:49 Βενεζουέλα: Μόνος του ο Μαδούρο απέναντι από τις ΗΠΑ
10:47 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα
10:43 Πάτρα: Δράση της ΟΙΚΙΠΑ πίνεις καφέ και επισκευάζεις τις συσκευές σου
10:38 Τι αποκάλυψε η Ελένη Χαραλαμπούδη
10:30 Πάτρα: Ξεναγήσεις πολιτών από το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου ΦΩΤΟ
10:30 Αχαΐα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Την Παρασκευή τα πρώτα μπλόκα
10:27 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο
10:21 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα και πώς υπολογίζεται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ