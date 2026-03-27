Πάτρα: Εκποιούνται κατασχεμένα αλιευτικά εργαλεία – Πότε θα γίνει η διαδικασία από το Λιμεναρχείο

Σε διαδικασία εκποίησης κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών προχωρά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, με τη σχετική διακήρυξη να έχει ήδη αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου στον Νότιο Λιμένα Πατρών, με πρόβλεψη και για επαναληπτικές ημερομηνίες, αν χρειαστεί.

27 Μαρ. 2026 13:21
Pelop News

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» η διακήρυξη με ΑΔΑ ΡΡΚΗ4653ΠΩ-ΩΦΗ, η οποία αφορά την εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στις 10 το πρωί, στον αίθριο χώρο που βρίσκεται κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο του Νοτίου Λιμένα Πατρών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εκποίηση για μέρος των αλιευτικών εργαλείων ή των συσκευών, η διαδικασία θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, επίσης στις 10:00 το πρωί.

Αν και μετά τη δεύτερη προσπάθεια παραμείνουν είδη που δεν θα έχουν εκποιηθεί, προβλέπεται και νέα επανάληψη του διαγωνισμού την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο.

Με την ανάρτηση της διακήρυξης στη «Διαύγεια», το Λιμεναρχείο γνωστοποιεί επισήμως το πλαίσιο της διαδικασίας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν σχετικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της προκήρυξης.

