Πάτρα: Εκποιούνται κατασχεμένα αλιευτικά εργαλεία – Πότε θα γίνει η διαδικασία από το Λιμεναρχείο

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» η διακήρυξη με ΑΔΑ ΡΡΚΗ4653ΠΩ-ΩΦΗ, η οποία αφορά την εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών που βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να γίνει την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στις 10 το πρωί, στον αίθριο χώρο που βρίσκεται κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο του Νοτίου Λιμένα Πατρών.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εκποίηση για μέρος των αλιευτικών εργαλείων ή των συσκευών, η διαδικασία θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, επίσης στις 10:00 το πρωί.

Αν και μετά τη δεύτερη προσπάθεια παραμείνουν είδη που δεν θα έχουν εκποιηθεί, προβλέπεται και νέα επανάληψη του διαγωνισμού την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο.

Με την ανάρτηση της διακήρυξης στη «Διαύγεια», το Λιμεναρχείο γνωστοποιεί επισήμως το πλαίσιο της διαδικασίας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν σχετικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της προκήρυξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



