Πάτρα: Εκτός λειτουργίας τα φανάρια Βενιζέλου και Ακτή Δυμαίων

Προσοχή συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, καθώς τα φανάρια έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σε κεντρικά σημεία της πόλης, μετά από νεροποντή φωτεινοί σηματοδότες «βγαίνουν» εκτός.

Την Πέμπτη, «εσβησαν» οι φωτεινοί σηματοδότες στον κόμβο του Γλάυκου με τις παραγλαύκιες οδούς.

