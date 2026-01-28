Πάτρα: Ελάχιστα διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία για τo Καρναβάλι

Οσοι θέλουν να κλείσουν δωμάτια για το Σαββατοκύριακο του Καρναβαλιού πρέπει να βιαστούν.

28 Ιαν. 2026 11:32
Pelop News

Λιγότερο από ένα μήνα έχουμε για το φετινό Πατρινό Καρναβάλι  και ήδη οι πληρότητες στα κεντρικά ξενοδοχεία έχουν αγγίξει το 95%.

«Υπάρχουν πλέον ελάχιστα δωμάτια και αυτά όχι για πολύ» μας είπε επιχειρηματίας του κλάδου και όλα δείχνουν ότι και φέτος η Πάτρα θα δεχθεί χιλιάδες επισκέπτες το διήμερο 21-22 Φεβρουαρίου.

Το pelop.gr έκανε έρευνα, μίλησε με εκπρόσωπους τριών κεντρικών ξενοδοχείων (του moxy Πάτρας, του my way hotel και του Adonis) της πόλης και άπαντες είπαν ότι εδώ και μέρες έχουν κλειστεί σχεδόν όλα τα δωμάτια.

«Όσοι θέλουν να κλείσουν δωμάτιο για το Καρναβάλι, θα πρέπει να κινηθούν σύντομα γιατί σε λίγες μέρες δεν θα υπάρχουν ούτε αυτά τα ελάχιστα» έλεγε χαρακτηριστικά ιδιοκτήτης ξενοδοχείου.

