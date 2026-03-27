Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο 16χρονος με το μαχαίρι στο σχολείο
Το χρονικό της υπόθεσης που προκάλεσε αναστάτωση. Δικογραφία για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων
Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε χθες, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 16χρονος μαθητής που κατηγορείται ότι χτύπησε έναν 9χρονο μαθητή δημοτικού και έφερε πάνω του μαχαίρι εντός σχολικού συγκροτήματος στη νότια πλευρά της Πάτρας. Οι δικαστικοί λειτουργοί, αφού αξιολόγησαν τα στοιχεία της δικογραφίας και την απολογία του ανηλίκου, αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, ορίστηκε ο 16χρονος να επισκέπτεται τακτικά επιμελητές ανηλίκων για την παρακολούθηση της διαγωγής του, ενώ του επιβλήθηκε ρητή απαγόρευση προσέγγισης στον ανήλικο παθόντα. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, δόθηκε εντολή να αφεθεί ελεύθερος.
Ο νεαρός κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον των δικαστικών αρχών ότι το μαχαίρι, συνολικού μήκους 23 εκατοστών, το είχε πάνω του αποκλειστικά για λόγους προσωπικής προστασίας. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι σε καμία στιγμή της συμπλοκής με τον μαθητή της τρίτης δημοτικού δεν το χρησιμοποίησε, ούτε καν το εμφάνισε, επιμένοντας πως το αιχμηρό αντικείμενο παρέμενε κρυμμένο. Το μαχαίρι εντοπίστηκε τελικά από τους καθηγητές του Λυκείου, όταν εκείνοι μετέφεραν τον 16χρονο στο γραφείο των εκπαιδευτικών προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια του επεισοδίου που είχε προηγηθεί με τον μικρό μαθητή.
Η μεταφορά του 16χρονου στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας έγινε νωρίς χθες το πρωί. Ηταν η δεύτερη φορά που βρέθηκε ενώπιον των αρχών, καθώς την περασμένη Τρίτη είχε ζητήσει και λάβει νόμιμη προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι χτύπησε στο πρόσωπο τον 9χρονο, όταν τον συνάντησε στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος. Στο εν λόγω συγκρότημα συστεγάζονται το δημοτικό σχολείο του 9χρονου και το λύκειο του 16χρονου, γεγονός που επέτρεψε την επαφή των δύο ανηλίκων. Ο 16χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι χειροδίκησε επειδή ο μικρός μαθητής ενοχλούσε την αδελφή του, η οποία φοιτά επίσης στο ίδιο δημοτικό. Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ο 9χρονος επέστρεψε στο σπίτι του μετά το μάθημα και περιέγραψε στον πατέρα του όσα συνέβησαν. Ο πατέρας έσπευσε αμέσως στο σχολείο για να εντοπίσει τον 16χρονο και να ζητήσει εξηγήσεις. Μόλις οι καθηγητές του λυκείου ενημερώθηκαν για το συμβάν, οδήγησαν τον 16χρονο στο γραφείο, όπου κατά τον έλεγχο βρέθηκε το μαχαίρι. Ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία, καθώς με βάση τη νέα νομοθεσία, η κατοχή όπλων ή αιχμηρών αντικειμένων σε σχολικούς χώρους θεωρείται πλέον κακουργηματική πράξη.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμα άτομα και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Οι γονείς κατέθεσαν χθες ως μάρτυρες στον εισαγγελέα και αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι με προφορική εντολή. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.
