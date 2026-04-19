Πάτρα: Εναπόθεση κλαδεμάτων σε νέα σημεία – Ετοιμάζεται ο Δήμος για την αντιπυρική περίοδο 2026

Σε έξι σημεία της πόλης θα μπορούν να αφήνουν από φέτος τα κλαδέματα οι πολίτες σε περίπτωση που δεν μπορούν να πάνε στον Ξερόλακκα

19 Απρ. 2026 21:00
Pelop News

Σε φάση εντατικών προετοιμασιών βρίσκεται ο Δήμος Πατρέων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 2026, ενεργοποιώντας τον σχεδιασμό πρόληψης με στόχο τη θωράκιση της πόλης και των οικισμών από τον κίνδυνο πυρκαγιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις που αφορούν τον καθαρισμό δημοτικών και ιδιωτικών οικοπέδων, την απομάκρυνση εύφλεκτης ύλης, αλλά και την καλύτερη οργάνωση της διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική επιτροπή ενέκρινε την εξειδίκευση σημαντικών πιστώσεων για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. Συνολικά, προβλέπονται κονδύλια άνω των 135.000 ευρώ για εργασίες καθαρισμού οικοπέδων, κοπής βλάστησης, αποκατάστασης οδών για την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Παράλληλα, ενισχύεται ο εξοπλισμός της υπηρεσίας με μέσα επικοινωνίας, δεξαμενές πυρόσβεσης και σύγχρονα εργαλεία, όπως η χρήση drone.

Κατά τη συζήτηση στη δημοτική επιτροπή, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, έθεσε κρίσιμα ερωτήματα για τις αλλαγές στις υποχρεώσεις των πολιτών. Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Αναστασίου ξεκαθάρισε:

«Εμείς κάνουμε τα δημοτικά οικόπεδα, πλατείες και πρανή. Εχουμε σχεδιασμό. Αναλαμβάνουμε και τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, όπου γίνεται εισαγγελική παρέμβαση για τον καθαρισμό τους. Πλέον δεν βάζουμε εμείς πρόστιμα, τα πρόστιμα μπαίνουν από την Πυροσβεστική. Εμείς κάνουμε μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους σε οικόπεδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο νέο σύστημα διαχείρισης των υπολειμμάτων καθαρισμού. Οπως εξήγησε ο κ. Αναστασίου: «Από φέτος δίνεται η δυνατότητα να τα αφήνουν σε κάθε περιοχή π.χ σε μία οδό και να πηγαίνουμε συγκεντρωτικά να τα παίρνουμε. Αυτά κακώς θα τα κάνουμε εμείς. Θα οριοθετήσουμε 5-6 σημεία σε περιοχές του Δήμου ώστε να τα αφήνουν εκεί οι δημότες κι εμείς να τα μαζεύουμε από εκεί. Αυτή η πρακτική δεν λύνει το πρόβλημα της επικινδυνότητας. Ατυπες χωματερές δημιουργούνται».

Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό έχει η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ο Δήμος καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους έως τις 15 Ιουνίου και να υποβάλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξερών δέντρων και χόρτων, καθαρισμό καύσιμης ύλης και αποφυγή συσσώρευσης εύφλεκτων υλικών.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πυροσβεστικών οχημάτων, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να φροντίζουν, ώστε η βλάστηση να μην επεκτείνεται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση είναι σαφείς και αυστηρές, περιλαμβάνοντας πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ, καθώς και επιπλέον επιβαρύνσεις σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ