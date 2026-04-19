Πάτρα: Ενας αιώνας Προσφυγικά και η ανάπλαση που... δεν τελειώνει

Από την εποχή που τα Προσφυγικά ήταν μια έκταση με καλαμιές και έλη, η οποία ανήκε στις οικογένειες Ρούφου και Χαιρέτη, μέχρι την κατασκευή των πρώτων προσφυγικών κατοικιών το 1926, αλλά και από τα χρόνια του π. Γερβασίου Παρασκευόπουλου και των πρώτων ποδοσφαιρικών ομάδων θρύλων της περιοχής, έως τη σημερινή ανάπλαση της ιστορικής συνοικίας της Πάτρας, έχει περάσει ένας ολόκληρος αιώνας.

Κι ενώ το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής εξακολουθεί να χτυπάει αγέρωχα, ξυπνώντας τις μνήμες της καθ΄ ημάς Ανατολής, οι εργασίες που έγιναν στα Προσφυγικά τα τελευταία χρόνια για να αναβαθμίσουν τη ζωή των κατοίκων, δεν έχουν λύσει όλα τα προβλήματα.

Για να είμαστε ειλικρινές, μέχρι να δούμε σε εφαρμογή το νέο κανονιστικό πλαίσιο μονοδρομήσεων και αντιδρομήσεων, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι μάλλον περισσότερα από πριν.

Ακολουθούν μερικές βιωματικές ιστορίες από την καθημερινή αυτοψία που κάνει στην ιστορική συνοικία ένας κάτοικος της περιοχής και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοούμε…

1 Ο πέτρινος φράχτης της πλατείας Ελευθερίας προς την οδό Πόντου θυμίζει -εδώ και πολλούς μήνες- βομβαρδισμένο χαράκωμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το πλάνο -με βάση όσα μας είχαν πει το καλοκαίρι- έλεγε ότι η νότια όψη της πλατείας θα είναι έτοιμη μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα έγιναν Πάσχα και… καλό καλοκαίρι!

2 Εγιναν που έγιναν στενοί οι δρόμοι, χάθηκαν και θέσεις στάθμευσης, έχουμε και το φαινόμενο των πεζοδρομίων αποκλειστικά για μηχανάκια. Στην ουσία ο κάθε κάτοικος βάζει το δίκυκλό του έξω από την εξώπορτά του, χωρίς να πολυνοιάζεται για τον πεζό που θα δυσκολευτεί να περάσει από το σημείο.

3 Η οδός Αϊδινίου κάποτε ήταν διπλής κατευθύνσεως, όμως εδώ και μερικά χρόνια έχει μονοδρομηθεί ως κάθοδος από την πλατεία Μαρούδα. Ελα όμως που ειδικά οι πιο παλιοί δεν έχουν απωλέσει τη μνήμη της διπλής πορείας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σκηνές απείρου κάλλους με διερχόμενα και από τις δυο κατευθύνσεις οχήματα, σε έναν δρόμο που και στενός είναι πλέον μετά την ανάπλαση των Προσφυγικών, αλλά και κλίση έχει.

4 Ο γράφων έγινε μάρτυρας χοντρού επεισοδίου μεταξύ δυο οδηγών στην οδό Φαναρίου, καθώς κανένας εκ των δυο δεν έκανε στην άκρη ή λίγο όπισθεν για να δώσει προτεραιότητα στον άλλον. Η στενότητα του δρόμου έχει προκαλέσει πολλές τέτοιες εντάσεις, που οδηγούν με τη σειρά τους σε ουρές οχημάτων και μποτιλιαρίσματα.

5 Οι νέες πεζοδρομήσεις έφεραν αλλαγές και στα σημεία που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι απορριμμάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα οι κάδοι που για δεκαετίες βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Φωκαίας και Πριγκηποννήσεων, εξυπηρετώντας έτσι όλους τους κατοίκους και οι οποίοι μεταφέρθηκαν -κανείς δεν κατάλαβε πως, γιατί και από ποιους…- μπροστά στις εξώπορτες των πολυκατοικιών επί της οδού Φωκαίας.

6 Σε αρκετά σημεία, όπως π.χ. στον πεζόδρομο της Μητροπολίτου Χρυσοστόμου που κατεβαίνει προς πλατεία Ελευθερίας, υπάρχουν φρεάτια-παγίδες, στα οποία μπορούν να παγιδευτούν… πόδια και να σημειωθούν ατυχήματα, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

7 Πηγαίνοντας από την οδό Περγάμου προς το γήπεδο των Προσφυγικών, παρατηρήσαμε αρκετά εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση και -χωρίς υπερβολή- συνιστούν υγειονομικές βόμβες. Καλό θα ήταν να αποσυρθούν…

8 Καταγράψαμε κάμποσα σπίτια -που προφανώς χτίστηκαν σε παλιότερες εποχές- τα οποία χρειάζονται επειγόντως αναπαλαιώσεις, μερεμέτια κι επισκευές. Δεν θέλει και πολύ να ανοίξουν κεφάλια από σοβάδες που μπορεί να πέσουν από τα μπαλκόνια.

