Πάτρα Ενωμένη: Ανακοίνωση με αιχμές για τις αυξήσεις δημοτικών τελών

Σε ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη αναφέρει τα εξής:

«Η υποκρισία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων όχι μόνο καλά κρατεί αλλά αυξάνεται με τρόπο εκθετικό στιγματίζοντας και χαρακτηρίζοντας την πολιτική της Λαϊκής Συσπείρωσης ως πολιτική φαυλότητας.

Ενώ η Δημοτική Αρχή καταγγέλλει τα τρία κόμματα εξουσίας (ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) για τις οικονομικές τους πολιτικές, ενώ καταγγέλλει τον θεσμό των ανταποδοτικών δημοτικών τελών ως άδικο φόρο που «καταληστεύει» τα λαϊκά νοικοκυριά, κρίνει σκόπιμο να αυξήσει σε 25 Κοινότητες του Δήμου Πατρέων τον οικιακό συντελεστή των δημοτικών τελών σε ποσοστό 37%.

Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα οι κάτοικοι των Κοινοτήτων δέχθηκαν και άλλο οικονομικό πλήγμα, αφού η Δημοτική Αρχή αύξησε το κόστος του νερού μέχρι και 50%.

Να θυμίσουμε, επίσης, ότι στην τρέχουσα δημοτική θητεία αυξήθηκε σημαντικά ο επαγγελματικός συντελεστής στα καταστήματα και επαγγελματίες που εκτείνονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής της ζώνης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα την είσπραξη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ περισσότερα από τη προηγούμενη χρονιά και τα οποία, αναιτιολόγητα, δεν δρομολογήθηκαν σε προσλήψεις εργαζομένων για την καθαριότητα.

Το διπλό προσωπείο, συνήθως, συναντάται στην τέχνη της υποκριτικής αλλά τελικά έχει καθιερωθεί ως πρακτική στην άσκηση διοίκησης της Λαϊκής Συσπείρωσης στον Δήμο Πατρέων.

Κύριε Πελετίδη τα ψέματα γίνονται αντιληπτά μετά από 13 χρόνια διοίκησης, και το μόνο που καταφέρατε, ως αποτέλεσμα, στην πόλη μας είναι η διάχυτη εικόνα της μιζέριας, της ανέχειας, της απαξίωσης, της βρωμιάς και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών».

