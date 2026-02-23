«Πάτρα Ενωμένη»: Επισημάνσεις για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 και αναφορές σε οργάνωση, επισκεψιμότητα και προβολή

Τη δική της αποτίμηση για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 κατέθεσε με ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» του Κωνσταντίνου Σβόλη, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της φετινής διοργάνωσης, επισημαίνοντας τόσο τη σημασία του θεσμού για την πόλη όσο και ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, χρήζουν βελτίωσης.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για την ανάγκη προστασίας και αναβάθμισης του Πατρινού Καρναβαλιού ως πολιτιστικού στοιχείου, αλλά και για την αξιοποίησή του ως πηγής οικονομικής δραστηριότητας και εξωστρέφειας για την Πάτρα. Η παράταξη επισημαίνει ότι, κατά την άποψή της, φαινόμενα όπως η μειωμένη επισκεψιμότητα, περιστατικά αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ζητήματα οργάνωσης στην παρέλαση και πρακτικές εύκολου κέρδους επανεμφανίζονται κάθε χρόνο.

Παράλληλα, η «Πάτρα Ενωμένη» αναγνωρίζει τη συμβολή των Σωμάτων Ασφαλείας, των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας, του Καρναβαλικού Εργαστηρίου και άλλων υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των υγειονομικών φορέων, της 6ης ΥΠΕ, των νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των εθελοντών και όσων συμμετείχαν στην υποστήριξη των εκδηλώσεων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχές προς τους πολίτες για καλή Σαρακοστή, συνοδεύοντας την παρέμβαση της παράταξης για τον απολογισμό της φετινής καρναβαλικής διοργάνωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



