«Πάτρα Ενωμένη» για τις αυξήσεις στο νερό: «Λαϊκή Συσπείρωση – ΚΚΕ δύο ταχυτήτων ή κοροϊδία-υποκρισία;»

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»

«Πάτρα Ενωμένη» για τις αυξήσεις στο νερό: «Λαϊκή Συσπείρωση - ΚΚΕ δύο ταχυτήτων ή κοροϊδία-υποκρισία;»
21 Δεκ. 2025 11:05
Pelop News

Σε ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Πατρέων «Πάτρα Ενωμένη» αναφέρονται τα εξής:

«Η αλήθεια για τις αυξήσεις στο νερό στον Δήμο Πατρέων.

1) Αυξάνονται το πάγιο τέλος ύδρευσης και τέλος αποχέτευσης ως εξής:

  • αύξηση του παγίου ύδρευσης από 11,80 σε 13,30 ευρώ στη  Δημοτική Ενότητα Πατρέων (πλην Ελικίστρας, Σουλίου, Μοίρας).
  • αύξηση του  παγίου ύδρευσης από 6,00 σε 8,5  ευρώ  σε όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητες (Ρίο, Παραλία, Μεσσάτιδα, Βραχναίικα, συμπεριλαμβανομένων των  Κοινοτήτων  Ελικίστρας, Σουλίου, Μοίρας).
  • αύξηση του τέλους αποχέτευσης (προστίθεται νέο τέλος  1 ευρώ) σε όλο τον Δήμο Πατρέων.

2) Αυξάνεται  το κόστος στην κατανάλωση νερού ως εξής:

  • κατά 50% σε  Ελικίστρα, Σούλι, Μοίρα.
  • κατά 40% σε Πλατάνι, Κάτω Καστρίτσι, Άνω Καστρίτσι, Πιτίτσα, Αργυρά, Σελλά, Δρέπανο, Μιντιλόγλι, Θέα, Καλλιθέα, Κρήνη, Κρυσταλλόβρυση, Πετρωτό, Σαραβάλι, Καμίνια, Τσουκαλέικα, Θεριανό.
  • κατά 20% σε Οβρυά.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων (Λαϊκή Συσπείρωση-ΚΚΕ) αντί  να απολογηθεί  στους πολίτες για την αύξηση αυτή, αντέδρασε με τοξικότητα, συκοφαντίες και ιταμότητα στην κριτική που ασκήσαμε. Άλλωστε, έχει αποδείξει ότι η έννοια της Δημοκρατίας δεν συνάδει με τη  στενή κομματική της γραμμή, αλλά και ούτε με την ιδεολογία της. Η πολιτική  αναισχυντία και τα στοιχεία φασιστικής και ολοκληρωτικής συμπεριφοράς δεν μας προξενούν εντύπωση.

Σημειώνουμε πως το ΚΚΕ αντέδρασε στην πρόταση για αύξηση των αντίστοιχων παγίων ύδρευσης και  αποχέτευσης που προτάθηκε πρόσφατα στην ΕΥΔΑΠ (Αττική). Θεωρεί υπέρογκες  τις αυξήσεις για τα λαϊκά στρώματα και πρόδρομο της εμπορευματοποίησης του νερού. Για τις αυξήσεις στην Πάτρα απόλυτη σιωπή.

Λαϊκή Συσπείρωση – ΚΚΕ δύο ταχυτήτων ή κοροϊδία-υποκρισία;»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Η Βασίλισσα Ράνια στο ντοκιμαντέρ «Melania»
11:20 Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών με «βαποράκια» μαθητές
11:13 Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Πιστώνεται η πρώτη δόση, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
11:05 «Πάτρα Ενωμένη» για τις αυξήσεις στο νερό: «Λαϊκή Συσπείρωση – ΚΚΕ δύο ταχυτήτων ή κοροϊδία-υποκρισία;»
11:00 Πάτρα – Ηλεκτρονικό βραχιολάκι στα νοσοκομεία: Βοηθάει, αλλά δεν θεραπεύει
10:52 Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δύο σπίτια
10:47 Το τέλειο παιχνίδι ψάχνει η Παναχαϊκή κόντρα στον Πύργο, όλα τα παιχνίδια
10:45 Νότια Αφρική: Εννέα νεκροί από ένοπλη επίθεση σε μπαρ κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ
10:37 Φωτήλας: Επίσκεψη στο Αίγιο με εορταστικό χαρακτήρα και συναντήσεις για τοπικά ζητήματα
10:27 Σχηματίζεται δικογραφία για την άρση μπαρών στα διόδια από αγρότες
10:20 Μητσοτάκης προς αγρότες: Ανοιχτός ο διάλογος, αλλά εντός ρεαλιστικών ορίων
10:14 Διάσωση τραυματία στον Όλυμπο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής κοντά στο καταφύγιο Πετροστρούγκα
10:09 Προειδοποίηση για έξαρση γρίπης στις γιορτές: Ευπαθείς ομάδες σε μεγαλύτερο κίνδυνο, τι συστήνουν οι ειδικοί
10:00 Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
9:56 Πληρωμές άνω του 1,2 δισ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 24 Δεκεμβρίου
9:49 Τσιάρας: Απαιτείται υπευθυνότητα για να σταματήσει η ταλαιπωρία της κοινωνίας – Κάλεσμα σε διάλογο
9:43 Πούτιν: Ανοιχτός σε συνομιλίες με Μακρόν υπό προϋποθέσεις αμοιβαίας βούλησης
9:36 Ψηφιακά εργαλεία κατά φοροδιαφυγής: Σημαντική μείωση του «κενού ΦΠΑ» το 2025
9:30 Τρία χρόνια ζωής για τον Peloponnisos FM 103,9: Ράδιο, ράδιο αγάπη μου!
9:21 Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, μέχρι τι ώρα – Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ