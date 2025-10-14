Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Η παράταξη ζητεί άμεση ταυτοποίηση των επιτιθεμένων και εφαρμογή του νόμου μετά τον προπηλακισμό του δημοσιογράφου έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο.

Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
14 Οκτ. 2025 21:33
Pelop News

Σε ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Πάτρα Ενωμένη αναφέρονται τα εξής:

«Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τη στήριξή τους στον δημοσιογράφο του Ειδησεογραφικού Οργανισμού «Πελοπόννησος» Παναγιώτη Ρηγόπουλο, ο οποίος δέχθηκε ύβρεις, προπηλακισμούς και χειροδικίες την ώρα που ασκούσε το δημοσιογραφικό του λειτούργημα έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για τις απεργιακές κινητοποιήσεις της σημερινής ημέρας.

Ζητάμε να εντοπιστούν από τις αρχές οι πρωταγωνιστές της επίθεσης – τους οποίους εκθέτει άλλωστε το οπτικό υλικό – και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος. Εν έτει 2025 τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και άσκησης βίας σε εργαζόμενους και στον κάθε πολίτη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από κανέναν και για κανέναν λόγο. Η βία αποτελεί καταφυγή μόνον για όσους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει Δημοκρατία και Ελευθερία του Τύπου.

Ευχόμαστε περαστικά στον έμπειρο δημοσιογράφο και ταχεία επιστροφή στα καθήκοντά του».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 Δυσαρέσκεια Τραμπ για τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time
22:21 Γρεβενά: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό στη Δεσκάτη
22:10 Instagram: Νέο σύστημα γονικής συναίνεσης για εφήβους
22:03 Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν
21:48 Παρουσιάζεται η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά
21:40 Η ελευθερία της δημοσιογραφίας δεν διαπραγματεύεται
21:33 Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
21:27 Δήμος Αιγιαλείας: Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
21:18 Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού
21:09 Κεραμέως: Πάνω από 60 τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Εργασία»
21:00 Κρίσιμες ώρες για την Elite: Πιθανό τέλος μιας ακόμα ιστορικής βιομηχανίας
20:50 Η «Νέα Πάτρα» για την πρωτοφανή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου: Ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης
20:42 Πάτρα: Αναζητείται από την Αστυνομία ο Δ. Αγγελόπουλος για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο
20:36 Τραμπ: «Η δουλειά δεν τελείωσε» – Ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα
20:27 ΕΣΗΕΠΗΝ: «Δεν θα ανεχτούμε τη βία» – Καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
20:13 «Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» στο Πολύεδρο με την Άννα Δενδρινού
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ