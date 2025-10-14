Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Σε ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Πάτρα Ενωμένη αναφέρονται τα εξής:

«Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τη στήριξή τους στον δημοσιογράφο του Ειδησεογραφικού Οργανισμού «Πελοπόννησος» Παναγιώτη Ρηγόπουλο, ο οποίος δέχθηκε ύβρεις, προπηλακισμούς και χειροδικίες την ώρα που ασκούσε το δημοσιογραφικό του λειτούργημα έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για τις απεργιακές κινητοποιήσεις της σημερινής ημέρας.

Ζητάμε να εντοπιστούν από τις αρχές οι πρωταγωνιστές της επίθεσης – τους οποίους εκθέτει άλλωστε το οπτικό υλικό – και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος. Εν έτει 2025 τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και άσκησης βίας σε εργαζόμενους και στον κάθε πολίτη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από κανέναν και για κανέναν λόγο. Η βία αποτελεί καταφυγή μόνον για όσους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει Δημοκρατία και Ελευθερία του Τύπου.

Ευχόμαστε περαστικά στον έμπειρο δημοσιογράφο και ταχεία επιστροφή στα καθήκοντά του».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



