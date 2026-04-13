Πάτρα Ενωμένη: Συλλυπητήριο μήνυμα στον Μαρίνο Σκανδάμη για την απώλεια της μητέρας του

Τη συμπαράστασή της προς τον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και τομεάρχη Δικαιοσύνης του κόμματος, Μαρίνο Σκανδάμη, για την απώλεια της μητέρας του εκφράζει με επίσημη ανακοίνωσή της η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», στέλνοντας δημόσιο μήνυμα συλλυπητηρίων προς τον ίδιο και την οικογένειά του.

Στο μήνυμα ο υποψήφιος δήμαρχος Πάτρας Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι, καθώς και όλα τα μέλη της παράταξης, διατυπώνουν τη θλίψη τους και απευθύνουν λόγια συμπαράστασης για την απώλεια της μητέρας του στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα.

Η παρέμβαση αυτή έχει καθαρά ανθρώπινο χαρακτήρα, καθώς η παράταξη επιλέγει να σταθεί δημόσια δίπλα στον Μαρίνο Σκανδάμη, αναγνωρίζοντας το βαρύ προσωπικό φορτίο μιας τέτοιας απώλειας.

Στην ανακοίνωση της «Πάτρα Ενωμένη» τονίζεται ότι ο Κώστας Σβόλης, οι σύμβουλοι και τα μέλη της παράταξης εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα και τομεάρχη Δικαιοσύνης του Κινήματος.

Το μήνυμα κλείνει με τη φράση: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει», σε έναν τόνο λιτό, τυπικό αλλά και ουσιαστικό, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις δημόσιων συλλυπητηρίων.

